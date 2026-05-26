Ветки в воротах на Троицу: что означает этот обычай и при чем здесь ведьмы

Народные представления изменили смысл праздничного обряда

На великий праздник Троицу во многих деревнях сохранилась традиция втыкать в ворота, калитки или двери ветки осины или липы. Этот народный ритуал некоторые трактуют как "защиту от ведьм" или "нечистой силы", но церковь такой подход не приветствует.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о. Тарас Видюк. По его словам, первоначально украшение домов было связано с "зелеными праздниками". Украшение дома и двора — как символом жизни, обновления и Божьего благословения.

Справка: ежегодно на 50-й день после Пасхи, украинцы празднуют один из важнейших религиозных праздников — Троицу. Он посвящен триединству Бога – Отца, Сына и Святого Духа. В народе этот день называли "Зеленым Праздником".

"Люди приносили зелень в храм, освящали ее и украшали ею дома, как знак радости праздника. Но со временем к этой традиции начали примешиваться народные предрассудки: якобы осина или липа "отгоняет ведьм", "не пускает нечистую силу" или защищает скот и дом от колдовства", — говорит Видюк.

Отец Тарас Видюк

Он подчеркнул, что именно такие представления церковь не поддерживает, поскольку когда человек начинает верить не в Бога, а в "магическую силу" ветви или дерева — это уже переход в суеверное мышление, имеющее больше общего с языческими страхами, чем с христианской верой.

"Православная Церковь отмечает: христианина защищает не осиновая ветвь на воротах, а Божья благодать, молитва, вера и жизнь с Богом. Сами по себе деревья или травы не имеют мистической силы. Поэтому украшать дом зеленью на Троицу — хорошая народная и церковная традиция. Но придавать этим вещам значение "оберегов от ведьм" — уже проявление предрассудков, от которых христианин должен отходить", — подытожил он.

Троица в Украине.

