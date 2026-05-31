Вспыхнул масштабный пожар: враг атаковал Днепр, после взрывов небо затянуло дымом

Горят состав логистической компании и автомобили

В воскресенье, 31 мая, Россия нанесла удар по Днепру. В результате атаки в городе вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. Инфорация о пострадавших выясняется.

"В Днепре горят состав логистической компании и автомобили, припаркованные рядом, в результате атаки РФ", — объяснили в ОВА.

Пожар в Днепре после удара. Фото: Днепропетровская ОВА

В сети также появились первые фотографии после происшествия.

До этого мониторинговые каналы сообщали об угрозе атаки "Шахедами" по Днепру и о запуске баллистики из временно оккупированного Крыма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 мая враг ударил по Днепру ракетой "Искандер". Ее удалось сбить Силам противовоздушной обороны.

До этого, 21 мая, в Днепре раздались взрывы. Российские беспилотники попали в жилые многоэтажки. В результате удара пострадали 19 человек, среди них три ребенка. Были повреждены восемь домов. Разбиты также кафе и почти два десятка автомобилей.

Кроме того, в ночь на 20 мая, Россия массированно атаковала Днепр. Из-за ночного обстрела два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Состояние трех из них медики оценивают как тяжелое.