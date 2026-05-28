Пенсии, бронирование и образование: что изменится для украинцев с 1 июня

Начало лета принесет украинцам новые выплаты и ограничения — полный список

Пенсии, мобилизация, НМТ, помощь ВПЛ и новые региональные тарифы — июнь станет месяцем масштабных изменений для украинцев. Некоторые нововведения будут иметь четкие дедлайны и повлияют на миллионы людей. "Телеграф" собрал главное.

Пенсионерам выплатят средства перерасчета

Работающие пенсионеры, которые на апрель 2026 года имели дополнительные 24 месяца страхового стажа, получат сумму перерасчета — не только обновленную пенсию, но и невыплаченную доплату за апрель и май. Средства задержали из-за особенностей отчетности, но они будут выплачены в июне.

Трудовые книжки нужно дооцифровать

В Украине идет переход на электронные трудовые книжки (ЭТК), и бумажные документы необходимо оцифровать до 10 июня 2026 года. Передать данные в Пенсионный фонд Украины может как сам работник, так и его работодатель. Повторно подавать сведения не нужно, если они уже отображаются в вашем электронном кабинете.

Реформа Сил Обороны: выплаты больших и новых контрактов для пехоты

В июне должна стартовать реформа сил обороны. Минимальный уровень выплат ожидается не менее 30 тыс. грн для тыловых должностей. Для боевых позиций выплаты должны быть в разы больше. Должен повыситься уровень денежного довольствия для командиров, боевых сержантов и офицеров. Отдельно известно о специальных контрактах для пехотинцев с выплатами в пределах 250–400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач. В целом всю систему контрактов планируют обновить, в частности, установить сроки службы и уже в 2026 году начать поэтапное увольнение со службы.

Основная сессия НМТ и ЕВИ

До 25 июня проходит основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ). Результаты станут известны к 3 июля. В июне также стартуют вступительные испытания в магистратуру (ЕВИ), которые будут проходить в две сессии:

основная: 26 июня — 14 июля

дополнительная: 3 — 21 августа.

Приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения тестирования, до 19 июня на своих информационных страницах получат участники, зарегистрированные на основную сессию вступительных экзаменов.

Средства на программу "Скрининг здоровья 40+" могут "сгореть"

Украинцы, получившие деньги по программе до 1 мая 2026 года, должны пройти обследование до 30 июня. По заявкам после 1 мая средства будут действовать 2 месяца с момента зачисления. Если их не использовать – деньги возвращаются в госбюджет.

Помощь ВПО

При подаче заявки с 1 июня, помощь на детей ВПЛ до 6 лет будет назначаться с месяца подачи заявления. Если успеть до 1 июня – помощь назначат с 1 января. Это 3000 грн. в месяц. Детям до 6 лет пособие назначается независимо от дохода родителей.

Мобилизация и бронирование: что нового

Ориентировочно в середине июня в Украине заработают новые правила бронирования военнообязанных работников. Правительство до конца мая должно опубликовать соответствующее постановление, а через 10 дней после этого компании должны будут пересмотреть количество забронированных в соответствии с новыми квотами. Среди главных изменений повышение зарплатного порога для бронирования до 25 941 грн и новые правила учета совместителей.

В июне министерства и ведомства будут обновлять критерии критически важных предприятий. После этого в июле-августе бизнесу придется повторно подтверждать свой статус уже по новым требованиям.

Номера контакт-центра ПФУ в Киеве изменятся

С 1 июня номера "горячей линии" управления Пенсионного фонда в Киеве прекратят работу, консультации будут предоставлять через единый контакт-центр. Работает он в понедельник — пятницу с 8.00 до 20.00, а в субботу с 8.00 до 14.00, воскресенье выходной.

Для обращений граждан будут работать следующие номера:

0 800 503 753 (бесплатно);

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Вырастет стоимость парковки в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске с 1 июня 2026 года увеличатся тарифы на парковку. В первой зоне это будет 30 грн/час, 180 грн/день, 2800 грн/месяц. Во второй зоне — 25 грн/час, 150 грн/день, 2500 грн/месяц. В третьей и четвертой зоне — 20 грн/час, 120 грн/день, 2100 грн/месяц. Право на бесплатную парковку имеют участники боевых действий, члены семей погибших и умерших военных, участники АТО/ООС, не имеющие статуса УБД, члены семей пропавших без вести военных.