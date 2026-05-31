На Троицу проклятия возвращаются втройне? В церкви объяснили, правда ли это

Священник объяснил, откуда взялось убеждение, в которое до сих пор верят тысячи людей

Существуют народныые мифы и суеверия, что на Троицу проклятия и оскорбления возвращаются людям бумерангом в трехкратном размере. Однако к христианским учениями и позиции Православной церкви это не имеет никакого отношения.

Об этом "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ отец Тарас Видюк. По его словам, идея о том, что "в определенный день проклятия возвращаются в трехкратном размере", происходит из народных предрассудков и магического мышления, а не из Евангелия или церковного Предания.

"В православии нет "дней автоматического бумеранга" для слов или поступков. Человек ответственен за свои слова и действия перед Богом всегда, а не только в определенные даты. И последствия греха – духовные и нравственные – зависят не от календаря, а от состояния сердца, покаяния и отношений человека с Богом", — отмечает собеседник.

Тарас Видюк

Видюк акцентирует, что церковь призывает к миру, воздержанию в словах, прощению и молитве. Он добавил, что Троица является праздником Святого Дух, который есть Духом мира, а не страха или "магических законов возмездия".

"Поэтому вера в "трехкратные проклятия" — скорее остаток народной мифологии, не имеющий под собой богословской основы. Также следует помнить: проклятия вообще не имеют места в жизни христианина. Христос призывает не к проклинанию, а к благословению даже врагов, к молитве за оскорбляющих и к победе добра над злом через любовь и воздержание", — подытожил военный капелан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что священник ответил, что ждет тех, кто работает на Троицу.