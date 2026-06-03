"Петя" — не вариант: как правильно обращаться к Петру на украинском

У этого имени есть даже женская форма

Многие используют привычные формы имени Петр, не зная, что некоторые из них не принадлежат к традиционному украинскому языку. На самом деле это имя имеет несколько интересных украинских вариантов и даже редкую женскую форму.

По словам языковеда Адама Диденко, в повседневном общении можно использовать такие варианты, как Петрик, Петрусь, Петрусик, Петька и Петрусьо.

В то же время форма "Петя" считается русизмом и не относится к украинскому языку.

Существует также женская форма этого имени Петрина. Она встречается довольно редко. По имеющимся данным, в Украине насчитывается всего около полусотни женщин с таким именем.

Что означает имя Петр

Имя Петр имеет древнегреческое происхождение. В переводе оно означает "камень" или "скалу". Поэтому его часто трактуют как символ твердости, стойкости и твердости характера.

Имя стало известно благодаря апостолу Петру — одному из ближайших учеников Иисуса Христа. В христианской традиции он считается покровителем рыбаков, а в католицизме – первым Папой Римским.

Как звучит имя Петр в других странах

Разные народы имеют свои формы этого имени. Например, в Англии его произносят как Питер, в Германии – Петер, во Франции – Пьер, в Италии – Пьетро, в Испании – Педро, а в Болгарии – Петър.

Несмотря на многовековую историю и многочисленные международные варианты, имя Петр остается одним из самых известных и узнаваемых в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как еще на украинском называют Веронику.