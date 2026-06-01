Никаких "Лариска": какие еще варианты имени Лариса используют в украинском языке

Есть пять простых и разговорных форм имени

Имя Лариса хорошо известно, но не все знают, сколько форм оно имеет в украинском языке. Некоторые из них сегодня звучат редко, но очень нежно и интересно.

Языковед Адам Диденко отметил, что Ларису можно называть пятью разными вариантами, которые часто используют в повседневном общении.

Среди них:

Ларисочка;

Ларисуля;

Ларисуня;

Ларисонька;

Лора.

Что означает это имя

Имя Лариса имеет давнюю и интересную историю происхождения. По одной из версий, оно происходит от латинского слова larus, что означает "чайка".

Другая версия связывает имя с древнегреческим языком, где слово λάρος также переводится как "чайка" или "приятная, милая". В мифологии упоминается нимфа Ларисса, связанная с регионом Фессалия. По легенде, после ее гибели в честь девушки был назван город Ларисса, впоследствии ставший современной Ларисой. Этот город также известен тем, что здесь жил и работал Гиппократ.

Кроме того, название "Лариса" встречается и в геральдике — как польский дворянский герб, связанный с родами фессалийского происхождения.

