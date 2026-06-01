Не зовите его "Русиком": как ласково обратиться к мужчине с именем Руслан

Имя Руслан достаточно популярно в Украине, однако многие до сих пор используют русские или суржиковые формы, пытаясь назвать его обладателя ласкательно.

Наставник по технике вещания Адам Диденко рассказал, как правильно и благозвучно обращаться к Русланам соловьиной. Детальнее расскажет "Телеграф".

Если в вашем окружении есть мужчина или мальчик с этим прекрасным именем, следует забыть о иноязычных вариантах. У украинского языка множество прекрасных, нежных и ласковых соответствий для этого имени.

Как ласково назвать Руслана украинским:

Русланчик

Русик

Руся

Русечка

Русенька

Отдельное внимание языковеды обращают на правильное использование имени при непосредственном обращении. Так, в кличном падеже правильно говорить: Русику или Русе (например: "Русику, йди-но сюди!" или "Привіт, Русе!" ).

Что означает имя

Кстати, это имя имеет глубокую историю и мощную энергетику. Оно тюркско-персидского происхождения и в переводе означает "лев" (со старотюркского слова Arslan ).

Это имя издавна связывали с отвагой, силой и благородством, ведь лев царь зверей. Благодаря легендам и народному эпосу оно приобрело значение "храбрый воин" или "богатырь". Считается, что мужчины с этим именем носят сильный характер, естественные лидерские качества и всегда готовы защищать своих близких.

