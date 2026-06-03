"Пєтя" — не варіант: як правильно звертатися до Петра українською

У цього імені є навіть жіноча форма

Чимало людей використовують звичні форми імені Петро, не знаючи, що деякі з них не належать до традиційної української мови. Насправді це ім’я має кілька цікавих українських варіантів і навіть рідкісну жіночу форму.

За словами мовознавця Адама Діденка, у повсякденному спілкуванні можна використовувати такі варіанти, як Петрик, Петрусь, Петрусик, Петько та Петрусьо.

Водночас форма "Пєтя" вважається русизмом і не належить до української мови.

Існує також жіноча форма цього імені — Петрина. Вона трапляється доволі рідко. За наявними даними, в Україні налічується лише близько пів сотні жінок із таким ім’ям.

Що означає ім’я Петро

Ім’я Петро має давньогрецьке походження. У перекладі воно означає "камінь" або "скеля". Тому його часто трактують як символ твердості, стійкості та непохитності характеру.

Ім’я стало відомим завдяки апостолу Петру — одному з найближчих учнів Ісуса Христа. У християнській традиції він вважається покровителем рибалок, а в католицизмі — першим Папою Римським.

Як звучить ім’я Петро в інших країнах

Різні народи мають власні форми цього імені. Наприклад, в Англії його вимовляють як Пітер, у Німеччині — Петер, у Франції — П’єр, в Італії — П’єтро, в Іспанії — Педро, а у Болгарії — Петър.

Попри багатовікову історію та численні міжнародні варіанти, ім’я Петро залишається одним із найвідоміших і найвпізнаваніших в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ще українською називають Вероніку.