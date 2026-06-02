От Веры до Рони: украинские формы имени Вероника, которые удивят

Имя Вероника знакомо многим, но далеко не все знают, сколько у него хороших украинских вариантов обращения. Некоторые могут удивить, ведь на первый взгляд они даже не ассоциируются с полной формой имени.

Специалист по технике вещания Адам Диденко объяснил, какие есть украинские формы имени Вероника. Детальнее об этом рассказывает "Телеграф".

Среди них:

Вера;

Вика;

Нико;

Ночь;

Никуся;

Роня;

Рона;

Ронюша;

Вероничка;

Верочка;

Верона.

Что означает имя Вероника

Имя Вероника имеет древнегреческое происхождение. Его связывают с формой Ференика (Береника), переводимой как "приносящая победу", "победная" или "истинная".

Считается, что имя родственно именем древнегреческой богини победы Ники, поэтому сокращение Ника является не только популярным, но и исторически обоснованным.

История имени

Первоначально имя было распространено в Древней Греции, а впоследствии попало в Рим и другие европейские страны. В христианской традиции Веронику связывают с женщиной, которая, по преданию, подала Иисусу платок на пути в Голгофу. Именно поэтому имя получило широкое распространение в Европе.

В средние века Вероника окончательно закрепилась во многих языках и стала одним из самых известных женских имен.

