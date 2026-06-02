От Веры до Рони: украинские формы имени Вероника, которые удивят
Имя трактуют как такое, что означает "приносящая победу", "победительница" или "истинная"
Имя Вероника знакомо многим, но далеко не все знают, сколько у него хороших украинских вариантов обращения. Некоторые могут удивить, ведь на первый взгляд они даже не ассоциируются с полной формой имени.
Специалист по технике вещания Адам Диденко объяснил, какие есть украинские формы имени Вероника. Детальнее об этом рассказывает "Телеграф".
Среди них:
- Вера;
- Вика;
- Нико;
- Ночь;
- Никуся;
- Роня;
- Рона;
- Ронюша;
- Вероничка;
- Верочка;
- Верона.
Что означает имя Вероника
Имя Вероника имеет древнегреческое происхождение. Его связывают с формой Ференика (Береника), переводимой как "приносящая победу", "победная" или "истинная".
Считается, что имя родственно именем древнегреческой богини победы Ники, поэтому сокращение Ника является не только популярным, но и исторически обоснованным.
История имени
Первоначально имя было распространено в Древней Греции, а впоследствии попало в Рим и другие европейские страны. В христианской традиции Веронику связывают с женщиной, которая, по преданию, подала Иисусу платок на пути в Голгофу. Именно поэтому имя получило широкое распространение в Европе.
В средние века Вероника окончательно закрепилась во многих языках и стала одним из самых известных женских имен.
