Звучат гордо: самые красивые имена для мальчиков, которыми следует назвать сына в 2026 году

Они потрясут своей мелодичностью

Выбор имени для малыша – это всегда особый ритуал. Родители пытаются найти идеальный баланс между благозвучием, сильным смыслом и современными тенденциями.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта Gemini, какими именами можно назвать мальчика в 2026 году. Нейросеть приводит пять невероятных вариантов.

Любомир – для тех, кто несет свет

Это старинное славянское имя переживает новую волну популярности благодаря мягкому звучанию и сильному посылу. Составленное из двух корешков — "любой" и "мир", оно буквально означает "любящий мир" или "милый людям". Мальчик с таким именем с детства будет излучать уют и внутреннюю мудрость, а ласковое "Любчик" растопит любое сердце.

Марко — железная несокрушимость с европейским акцентом

Латинское по происхождению имя крепко укоренилось в украинской культуре. По разным версиям, оно означает "воинственный" (в честь бога Марса) или "молот", символизирующий устойчивость и железную волю. Украинская форма Марко звучит очень колоритно и литературно, тогда как краткий вариант Марк придает современную лаконичность, которая легко воспринимается в мире.

Популярные имена

Дамир – сильная энергия нового поколения

Короткое, динамичное и очень звучное имя, которое все чаще выбирают молодые родители. В славянском контексте оно трактуется как "основатель мира" или "дающий мир". Дамир звучит решительно и уверенно — идеальный выбор для будущего лидера, точно знающего, чего хочет от жизни.

Северин — изысканное украинское благородство

Если вы ищете имя с особым историческим шармом, Северин – безусловный фаворит. Оно происходит от латинского severus и означает "строгий", "устойчивый" или "почтенный". Это редкое и аристократическое имя, мгновенно привлекающее внимание своим изяществом и вызывающее устойчивые ассоциации с казацкой отвагой.

Олесь – поэзия, ставшая именем

Невероятно нежное и мелодичное имя, когда-то возникшее как форма Александра ("защитник людей"), но уже давно живущее собственной самостоятельной жизнью. Олесь – это чистая поэзия, которая ассоциируется с украинской классикой, теплом и светом. Оно звучит очень свежо для поколения 2026 года, даря малышу особый творческий шарм.

Ранее "Телеграф" писал, как ласково обращаться к Оксане на украинском языке.