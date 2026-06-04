Так Илью вы еще не называли? Как на украинском обращаться к таким мужчинам правильно
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Такие мужчины зачастую имеют выраженные лидерские качества
В Украине имя Илья является довольно распространенным. Однако, несмотря на это, многие украинцы, которые переходят на родной язык, могут даже не догадываться о том, насколько много вариантов этого имени существует в украинском, и используют кальки с русского.
"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Илье на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:
- Иллюша;
- Илюшенька;
- Илюся;
- Илюня;
- Иленька;
- Люня;
- Люха;
- Илько;
- Иля.
Варто зазначити, що в українській мові багато хто припускається помилок під час звертання до чоловіків із таким ім'ям. Слід говорити "Ілле", а не "Ілля". За чинним правописом, закінчення кличного відмінка — "е". У множині правильним варіантом буде "Іллі".
Что означает имя Илья
Имя Илья — сильное, харизматичное имя с глубокими библейскими корнями. Оно обладает мощной энергетикой и на протяжении многих лет остается популярным в Украине.
Имя имеет древнееврейское происхождение и берет свое начало от библейского имени Элияху. В переводе оно означает "Мой Бог — Яхве", "Верующий" или "Сила Божья". Энергетика этого имени наделяет своего обладателя практичным складом ума, эмоциональностью и ярко выраженными лидерскими качествами.
Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно.