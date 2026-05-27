Не все знают эти формы: как ласково обращаться к Оксане на украинском

Марина Бондаренко
Девочка читает значение этого имени. Фото Коллаж "Телеграфа"

Можно использовать не только "Ксюня" или "Оксанка"

Имя Оксана является одной из самых распространенных в Украине и имеет много разговорных и ласковых форм, активно используемых в быту. При этом его происхождение и значение имеют несколько версий, которые до сих пор обсуждают языковеды.

Языковой наставник Адам Диденко поделился вариантами обращений, которые часто слышны. А "Телеграф" узнал, что означает это имя.

Среди них:

  • Оксанка;
  • Оксаночка;
  • Ксана;
  • Сана;
  • Ксюня;
  • Сюня;
  • Ксюта;
  • Ксеня;
  • Окси;
  • Ксюша.

Происхождение имени

Имя Оксана имеет древние греческие корни и несколько версий происхождения. Чаще его связывают с именем Ксения, которое происходит от слова "ксениа" — "гостеприимство". Именно поэтому имя нередко толкуют как "гостиная" или "гостя".

Существует и другое объяснение. Некоторые исследователи полагают, что основой имени стало греческое слово "ксенос", означающее "чужеземец", "путешественник" или "иностранец".

В то же время, есть мнение, что Оксана и Ксения — отдельные имена, имеющие разное происхождение. Историки напоминают, что в древности греки называли Черное море Аксейнос (негостеприимное) и Юксейнос (гостеприимное). Именно с этими словами часть языковедов и связывает появление имени Оксана.

