Вы точно не слышали всех форм: как правильно обращаться к Лесе на украинском

Имя Леся связывают со словом "лес"

Имя Леся имеет немало ласковых и разговорных форм в украинском языке, и некоторые из них звучат настолько необычно, что не все даже догадываются об их существовании.

Языковед Адам Диденко рассказал о разных ласковых и разговорных вариантах обращения к девушке с таким именем. Среди наиболее употребляемых форм:

Лесенька;

Лесонькая;

Лесечка;

Лесуня.

Кроме того, он напомнил, что в звательном падеже могут использоваться формы Лесю, Лесюне и Лесюню.

Что означает имя Леся

У имени Леся есть несколько версий происхождения. Согласно одной из них, оно связано с древнегреческим именем Александра и означает "защитница", наделяя обладательницу сильным характером. Другие исследователи считают, что имя имеет славянские корни и связано со словом "лес", поэтому могло означать "та, что живет в лесу" или "лесная девушка". Существует также версия о значении "радость".

Некоторые языковеды отмечают, что имя Леся может быть родственно форме Олеся и тоже происходить от древнего словосочетания, связанного с лесом.

