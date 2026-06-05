Звучать гордо: найкрасивіші імена для хлопчиків, якими варто назвати сина у 2026

Вони потрясуть своєю мелодійністю

Вибір імені для малюка — це завжди особливий ритуал. Батьки намагаються знайти ідеальний баланс між милозвучністю, сильним змістом та сучасними тенденціями.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту Gemini, якими іменами можна назвати хлопчика у 2026 році. Нейромережа наводить п'ять неймовірних варіантів.

Любомир — для тих, хто несе світло

Це старовинне слов'янське ім'я переживає нову хвилю популярності завдяки своєму м'якому звучанню та сильному посилу. Складене з двох корінців — "любий" та "мир", воно буквально означає "той, хто любить мир" або "милий людям". Хлопчик з таким іменем змалечку випромінюватиме затишок і внутрішню мудрість, а лагідне "Любчик" розтопить будь-яке серце.

Марко — залізна незламність з європейським акцентом

Латинське за походженням ім'я міцно вкоренилося в українській культурі. За різними версіями, воно означає "войовничий" (на честь бога Марса) або "молот", що символізує стійкість і залізну волю. Українська форма Марко звучить дуже колоритно й літературно, тоді як короткий варіант Марк додає сучасної лаконічності, яка легко сприймається у світі.

Популярні імена

Дамір — сильна енергія нового покоління

Коротке, динамічне та дуже звучне ім'я, яке дедалі частіше обирають молоді батьки. У слов'янському контексті воно трактується як "засновник миру" або "той, хто дарує мир". Дамір звучить рішуче і впевнено — ідеальний вибір для майбутнього лідера, який точно знатиме, чого хоче від життя.

Северин — вишукана українська шляхетність

Якщо ви шукаєте ім'я з особливим історичним шармом, Северин — безумовний фаворит. Воно походить від латинського severus і означає "суворий", "стійкий" або "поважний". Це рідкісне та аристократичне ім'я, яке миттєво привертає увагу своєю витонченістю та викликає стійкі асоціації з козацькою відвагою.

Олесь — поезія, що стала ім'ям

Неймовірно ніжне та мелодійне ім'я, яке колись виникло як форма Олександра ("захисник людей"), але вже давно живе власним самостійним життям. Олесь — це чиста поезія, що асоціюється з українською класикою, теплом і світлом. Воно звучить надзвичайно свіжо для покоління 2026 року, даруючи малюку особливий творчий шарм.

Раніше "Телеграф" писав, як лагідно звертатися до Оксани українською.