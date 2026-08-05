В августе украинцам придут две выплаты на карту: кто может получить до 6000 гривен

Эти средства можно будет использовать до 2028 года

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В августе часть украинцев получит сразу две выплаты по программе "Национальный кэшбек". Деньги поступят отдельными траншами, а максимальная сумма за два месяца может достичь 6000 гривен.

Об этом сообщили в приложении "Дія", передает PMG. Выплаты касаются кэшбека, накопленного за май и июнь 2026 года. Сначала на карты перечислят средства за май, а по завершении этих выплат сформируют реестр за июнь. Оба перевода украинцы получат в течение августа.

Максимально можно накопить 3000 гривен в месяц, поэтому общая сумма за два месяца может составить до 6000 гривен. В то же время, фактический размер выплаты для каждого участника зависит от суммы накопленного кэшбека.

Национальный кэшбек. Фото: Вечерний Киев

В "Дії" также напомнили, что оставшиеся на карточках средства до 31 июля были аннулированы и вернулись в государственный бюджет. Это связано с обновлением программы, продленной до 2028 года.

В то же время, новые выплаты, полученные в августе, можно будет использовать значительно дольше — до конца апреля 2028 года.

Средства разрешено тратить на оплату коммунальных услуг, приобретение украинских книг, лекарств и продуктов, а также переводить на поддержку благотворительных организаций или сил обороны Украины. Таким образом, после завершения переходного периода участникам программы больше не придется спешить использовать кэшбек в течение нескольких недель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, куда денутся деньги "Нацкешбека" после возвращения государству.