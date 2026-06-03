В июне не поздно сажать: какие овощи и цветы еще можно посеять прямо сейчас

В начале лета не поздно браться за семена овощей и цветов

Погода весной 2026 года была как минимум странной: то перепады температуры, то дожди с градом, то жара, то снова чуть ли не заморозки. В итоге у кого-то сносило теплицу, у кого-то все замерзло, а кто-то, глядя на плачевное состояние растений, плюнул и решил все пересеять и пересадить заново.

Старые люди говорили: "июнь — хоть сади, хоть плюнь". Но со временем та поговорка утратила смысл, потому что и климат поменялся, и селекционеры вывели массу полезных культур, способных активно расти и давать урожай даже после дня летнего солнцестояния. Впереди три летних месяца плюс осень, начало которой синоптики обещают теплым и сухим. А это значит, что быстроспелые культуры прекрасно успеют дать урожай.

Главный момент в поздних посадках — выбираем овощи или цветы только ранних сроков созревания/цветения .

Итак, какие овощи можно посеять в июне:

Огурцы, кабачки. Какие-то 30-40 дней с момента всходов, и вы с богатым витаминным урожаем. А всходят такие семена в июне практически мгновенно, чему способствует температура и количество солнечного света.

Какие-то 30-40 дней с момента всходов, и вы с богатым витаминным урожаем. А всходят такие семена в июне практически мгновенно, чему способствует температура и количество солнечного света. Любая зелень. Можно сеять каждые 2-3 недели, чтобы создать конвейер для салатов. Это и укроп, и руккола, и петрушка, и кинза, и листовые салаты, и зеленый лук.

Морковь и свекла. Посеять и притенить от палящих лучей, плюс регулярно поливать и пропалывать — и опа, ваша семья обеспечена корнеплодами на зиму.

Посеять и притенить от палящих лучей, плюс регулярно поливать и пропалывать — и опа, ваша семья обеспечена корнеплодами на зиму. Бобовые культуры, будь то фасоль или горох тоже могут стать прекрасным дополнением к столу, поскольку быстро созревают. Небольшой секрет по выращиванию фасоли: чтобы минимизировать количество жучков в ней, сажайте рядом базилик!

тоже могут стать прекрасным дополнением к столу, поскольку быстро созревают. Небольшой секрет по выращиванию фасоли: чтобы минимизировать количество жучков в ней, сажайте рядом базилик! Капуста брокколи, цветная капуста, пекинская также способны сформировать вкусные и полезные головки до зимы. Есть сорта, которые даже специально оставляют на грядках чуть ли не до весны, и они замечательно себя чувствуют, одаривая фермеров щедрым урожаем.

Какие цветы можно посеять в июне? Любые быстрорастущие однолетники: настурция, бархатцы, календула. Подойдут также маттиола, эшшольция, космея.

Какие овощи и цветы можно посадить в июне. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Июнь — отличное время для высадки любой рассады овощей и цветов. Пустеющий огород легко заполнить болгарским перцем, любой капустой, помидорами и баклажанами. Главное, не опускаем руки, еще есть время.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить вишню и черешню без червячков.