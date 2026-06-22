Посадите это растение дома, и оно защитит вас от комаров: есть и приятный бонус

Комары нас не видят, они нас чувствуют

Мало что может быть так раздражающе, как внезапно проснуться летней ночью от жужжания комаров. К счастью, в природе существует растение, которое может стать вашим союзником в этой "войне" против назойливых кровопийц.

"Телеграф", ссылаясь на сайт OkDiario, рассказывает о том, что посадить на балконе или в саду, чтобы отпугивать комаров. Таким растением является цитронелла. Она действует как естественный барьер против комаров, а приятным бонусом является цитрусовый аромат

Как цитронелла защищает ваше жилье от комаров

Комары нас не видят, они нас чувствуют. Они улавливают CO₂, который мы выделяем при дыхании, молочную кислоту, пот и т.д. Цитронелла всё это маскирует благодаря своему аромату. Он попросту мешает работе комариных сенсоров, которые они используют для нашего обнаружения. А когда они не могут нас найти, то улетают.

Цитронелла. Фото - wanda_wanda

Где посадить полезное растение

Если у вас есть терраса, балкон или солнечный уголок дома, размещение горшков с цитронеллой – один из самых простых способов отпугнуть комаров. В идеале, разместите их рядом с дверями, окнами или местами, откуда они обычно прилетают.

Для хорошего роста растению необходимо много прямого солнечного света, не менее шести часов в день. Поливайте только тогда, когда почва станет сухой на ощупь. Летом полив может потребоваться два-три раза в неделю, а зимой следует уменьшить частоту.

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