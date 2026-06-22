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Посадите это растение дома, и оно защитит вас от комаров: есть и приятный бонус

Автор
Денис Подставной
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Автор
Как избавится от паразитов летом
Как избавится от паразитов летом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Комары нас не видят, они нас чувствуют

Мало что может быть так раздражающе, как внезапно проснуться летней ночью от жужжания комаров. К счастью, в природе существует растение, которое может стать вашим союзником в этой "войне" против назойливых кровопийц.

"Телеграф", ссылаясь на сайт OkDiario, рассказывает о том, что посадить на балконе или в саду, чтобы отпугивать комаров. Таким растением является цитронелла. Она действует как естественный барьер против комаров, а приятным бонусом является цитрусовый аромат

Как цитронелла защищает ваше жилье от комаров

Комары нас не видят, они нас чувствуют. Они улавливают CO₂, который мы выделяем при дыхании, молочную кислоту, пот и т.д. Цитронелла всё это маскирует благодаря своему аромату. Он попросту мешает работе комариных сенсоров, которые они используют для нашего обнаружения. А когда они не могут нас найти, то улетают.

Цитронелла
Цитронелла. Фото - wanda_wanda

Где посадить полезное растение

Если у вас есть терраса, балкон или солнечный уголок дома, размещение горшков с цитронеллой – один из самых простых способов отпугнуть комаров. В идеале, разместите их рядом с дверями, окнами или местами, откуда они обычно прилетают.

Для хорошего роста растению необходимо много прямого солнечного света, не менее шести часов в день. Поливайте только тогда, когда почва станет сухой на ощупь. Летом полив может потребоваться два-три раза в неделю, а зимой следует уменьшить частоту.

Напомним, ранее мы писали о том, что добавить к стирке, чтобы постель стала мягкой и ароматной.