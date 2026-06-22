Забудьте о кондиционере для белья: добавьте это к стирке и постель станет мягкой и ароматной

Для этого понадобятся только уксус и несколько капель любимого эфирного масла.

Нет нужды тратить деньги на дорогие кондиционеры для белья, чтобы постель была мягкой и приятно пахло. Достичь такого эффекта можно с помощью обычного продукта, имеющегося почти на каждой кухне.

Подробнее о проверенном лайфхаке расскажет "Телеграф" со ссылкой на se.pl.

Многие люди используют магазинные средства для смягчения тканей, надеясь сделать постель более приятной на ощупь. Однако альтернативой может стать обычный уксус, который стоит значительно дешевле и считается более экологическим решением.

Использовать кондиционер не обязательно

Уксус помогает смягчить ткань и вымывает остатки стирального порошка из волокон. Благодаря этому наволочки и простыни становятся более приятными на ощупь и не накапливают осадок от моющих средств.

Чтобы постель еще и приятно пахла, к уксусу рекомендуют добавить несколько капель эфирного масла. Например, лаванда способствует расслаблению и помогает быстрее уснуть, а эвкалипт придает тканям аромат свежести.

Готовую смесь достаточно залить в отсек стиральной машины, предназначенный для кондиционера. Во время цикла стирки кислый запах уксуса исчезает, оставляя только аромат эфирного масла.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, зачем иностранки держат ложку на окне – удивительный лайфхак покоряет мир.