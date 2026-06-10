Добавьте это в вазу, и пионы будут стоять дольше. Хитрость флористов из Британии
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Цветы будут стоять в весе две недели
Сезон пионов длится недолго, поэтому многим хочется как можно дольше любоваться пышными цветами в вазе. Как оказалось, флористы и садоводы в США и Великобритании давно пользуются простым приемом, помогающим продлить жизнь букета.
Один из самых распространенных способов – добавить в воду средство, препятствующее размножению бактерий. Именно микроорганизмы чаще всего становятся причиной того, что пионы быстро увядают и начинают осыпаться. Об этом пишет flowericon.com.
Специалисты советуют приготовить домашнюю смесь. На литр воды достаточно добавить чайную ложку сахара, чуть-чуть лимонного сока или белого уксуса, а также буквально несколько капель отбеливателя. Сахар служит дополнительным питанием для цветов, а кислая среда и антибактериальное средство помогают стеблям лучше впитывать воду.
Не менее важно правильно подготовить сам букет. Британские флористы рекомендуют сразу подрезать стебли под углом 45 градусов и повторять эту процедуру каждые два-три дня. Кроме того, листья, которые оказываются под водой, лучше удалить, ведь они ускоряют развитие бактерий.
Еще один интересный совет – на ночь переносить вазу в прохладное место или даже ненадолго ставить цветы в холодильник. Низкая температура замедляет раскрытие бутонов и позволяет дольше сохранить их свежесть.
Флористы советуют держать пионы подальше от фруктов. Вазу с цветами не следует ставить в место, куда попадают прямые солнечные лучи.
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