Посадіть цю рослину вдома, і вона захистить вас від комарів: є й приємний бонус

Комари нас не бачать, вони нас відчувають

Мало що може так дратувати, як раптове пробудження літньої ночі від дзижчання комарів. На щастя, в природі існує рослина, яка може стати вашим союзником у цій "війні" проти настирливих кровопивців.

"Телеграф", посилаючись на сайт OkDiario, розповідає про те, що посадити на балконі або в саду, щоб відлякувати комарів. Такою рослиною є цитронелла. Вона діє як природний бар’єр проти комарів, а приємним бонусом є цитрусовий аромат.

Як цитронела захищає ваше житло від комарів

Комарі нас не бачать, вони нас відчувають. Вони вловлюють CO₂, який виділяємо при диханні, молочну кислоту, піт і т.д. Цитронелла все це маскує завдяки своєму аромату. Він заважає роботі комариних сенсорів, які вони використовують для нашого виявлення. А коли вони не можуть нас знайти, то відлітають.

Цитронелла. Фото - wanda_wanda

Де посадити корисну рослину

Якщо у вас є тераса, балкон або сонячний куточок будинку, розміщення горщиків з цитронеллою – один із найпростіших способів відлякати комарів. В ідеалі, розмістіть їх поруч із дверима, вікнами чи місцями, звідки вони зазвичай прилітають.

Для гарного росту рослині необхідно багато прямого сонячного світла, щонайменше шість годин на день. Поливайте тільки тоді, коли ґрунт стане сухим на дотик. Влітку полив може знадобитися двічі-тричі на тиждень, а взимку слід зменшити частоту.

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