С днём горящей Москвы: украинцы клепают мемы об ударах по НПЗ (фото)
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Ситуация стала поводом для исторических параллелей и юмора в сети
В Москве в очередной раз масштабные пожары на нефтеперерабатывающем заводе. Масштаб возгорания таков, что небо затянуло черным дымом. Украинцев ситуация не расстроила — они активно иронизируют и создают юмористические изображения, сравнивая пожар с событиями 1812, когда Москва горела во время захвата города войском Наполеона Бонапарта.
Пользователи вспоминали цитаты из российской литературы, описывавшей тот пожар, отмечали, что Москва не была столь красива со времен Наполеона, а "Телеграф" даже попытался соединить два исторических события, разнесенных во времени на два столетия.
С Наполеоном также сравнивают президента Украины Владимира Зеленского. Еще при актерской карьере, Зеленский снимался в комедии в роли Наполеона. Интересно, что режиссер фильма "Ржевский против Наполеона" — россиянин.
Отдельной темой для шуток стал взрыв одного из резервуаров Московского НПЗ, во время которого крышка резервуара подлетела в воздух. Это вызвало ассоциацию с НЛО.
Украинцы в сети не стеснялись своих эмоций. Они откровенно описывали, что испытывают из-за горящей Москвы.
Не забыли и классиков — отрывок из поэмы "Сон" Тараса Шевченко немного переписали, чтобы он был применим к ситуации.
Отдельным блоком следует выделить открытки в стиле поздравлений с 90-х и 2000-х. Их стиль стал мемным, поэтому "Телеграф" не обошел тенденцию и сделал несколько открыток ко дню пожара на Московском НПЗ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне дроны также долетели до Московского НПЗ. Этот завод снабжает рынок Москвы около 35% горючего.