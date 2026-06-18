Укр

С днём горящей Москвы: украинцы клепают мемы об ударах по НПЗ (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Горит НПЗ, шутит интернет Новость обновлена 18 июня 2026, 10:10
Горит НПЗ, шутит интернет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ситуация стала поводом для исторических параллелей и юмора в сети

В Москве в очередной раз масштабные пожары на нефтеперерабатывающем заводе. Масштаб возгорания таков, что небо затянуло черным дымом. Украинцев ситуация не расстроила — они активно иронизируют и создают юмористические изображения, сравнивая пожар с событиями 1812, когда Москва горела во время захвата города войском Наполеона Бонапарта.

Пользователи вспоминали цитаты из российской литературы, описывавшей тот пожар, отмечали, что Москва не была столь красива со времен Наполеона, а "Телеграф" даже попытался соединить два исторических события, разнесенных во времени на два столетия.

Украинцы о прилетах в Москве
Пост о пожаре в Москве/ Скриншот
Украинцы оценивают прилеты в Москве
Пост о пожаре в Москве/ Скриншот
Мем о Москве и Наполеоне
Наполеон смотрит, как горит Москва – сквозь века/ Мем "Телеграф", ИИ

С Наполеоном также сравнивают президента Украины Владимира Зеленского. Еще при актерской карьере, Зеленский снимался в комедии в роли Наполеона. Интересно, что режиссер фильма "Ржевский против Наполеона" — россиянин.

Зеленский Наполеон — мем о горящей Москве.
Зеленского сравнивают с Наполеоном/ GONI Мемасы

Отдельной темой для шуток стал взрыв одного из резервуаров Московского НПЗ, во время которого крышка резервуара подлетела в воздух. Это вызвало ассоциацию с НЛО.

Украинцы оценивают прилеты в Москве
Известную фразу о "фанере над Парижем" применили к Москве/Скриншот
НЛО в Москве
"I want to believe" — один из слоганов культового американского сериала "X-Files"
Шутка об НЛО в Москве
Существуют ли инопланетяне в Москве, думают герои "Секретных материалов"/GONI Мемасы

Украинцы в сети не стеснялись своих эмоций. Они откровенно описывали, что испытывают из-за горящей Москвы.

Горит Москва – что говорят украинцы
Бесконечно можно смотреть на три вещи/ Скриншот
Горит Москва – что говорят украинцы
Доброе утро/ Скриншот
Горит Москва – что говорят украинцы
Синдром упущенной выгоды/Скриншот

Не забыли и классиков — отрывок из поэмы "Сон" Тараса Шевченко немного переписали, чтобы он был применим к ситуации.

Мем о Шевченко и Москве
Тарас Шевченко — интерпретация на тему/ GONI Мемасы

Отдельным блоком следует выделить открытки в стиле поздравлений с 90-х и 2000-х. Их стиль стал мемным, поэтому "Телеграф" не обошел тенденцию и сделал несколько открыток ко дню пожара на Московском НПЗ.

Открытка о пожаре в Москве
Открытка о пожаре в Москве/ "Телеграф", ИИ
Открытка о пожаре в Москве
Открытка о пожаре в Москве/ "Телеграф", ИИ
Открытка о пожаре в Москве
Открытка о пожаре в Москве/ "Телеграф", ИИ
Открытка о пожаре в Москве
Открытка о пожаре в Москве/ "Телеграф", ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне дроны также долетели до Московского НПЗ. Этот завод снабжает рынок Москвы около 35% горючего.

Теги:
#Пожар #Москва #НПЗ #Шутки #Юмор #Мемы