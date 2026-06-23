Не характер виноват: почему после 50 лет становится труднее сохранять терпение

Здесь влияет не только стресс

После 50 лет многие замечают, что им сложнее сохранять спокойствие в повседневных ситуациях. То, что раньше не вызывало сильных эмоций, теперь может быстро раздражать.

Причиной этого часто становятся шум, спешка или излишние требования со стороны других людей. В результате даже мелочи могут казаться более напряженными, чем раньше. Специалисты по "interia kobieta" объяснили, почему так может происходить.

Одной из главных причин является сон. В этом возрасте сон часто становится менее глубоким и более прерывистым, поэтому организм не успевает полноценно восстановиться. Из-за этого человек быстрее устает и острее реагирует на мелочи.

Почему после 50 лет теряется терпение. Фото: На пенсии

Большую роль играет и накопленный стресс. За годы жизни его становится больше, и постепенно снижает эмоциональную выносливость. В результате даже привычные ситуации могут казаться более сложными, чем раньше.

Также меняются приоритеты. После 50 лет многие меньше готовы терпеть конфликты, пустые разговоры или лишние обязательства. Это выглядит как потеря терпения, но на самом деле часто желание беречь собственное спокойствие и время.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, что скрывается за привычкой никогда не опаздывать.