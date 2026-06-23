Почему сериалы становятся вечерним ритуалом после 60 лет: дело не только в привычке

Это помогает людям на пенсии чувствовать себя лучше

Многие люди после 60 лет смотрят сериалы каждый вечер, но это не просто привычка. Для них это часть ежедневного ритма, помогающая спокойно завершить день.

Такие просмотры часто дают ощущение уюта и предсказуемости. Иногда это даже становится способом эмоциональной поддержки, о котором не все задумываются, как написали в "interia kobieta".

После ухода на пенсию или уменьшения активной социальной жизни дни становятся более спокойными, и сериалы помогают заполнить этот ритм. Знакомое время, любимое кресло, чай и очередной эпизод создают ощущение стабильности и предсказуемости, объяснили психологи.

Пенсионеры смотрят телевизор. Фото: На пенсии

Кроме того, сериалы помогают отвлечься от повседневных забот — бытовых дел, одиночества или беспокойства о здоровье. Зрители могут на некоторое время погрузиться в истории других людей и отвлечься от собственных проблем. Со временем персонажи становятся почти знакомыми, а их истории вызывают эмоции, словно это реальные люди. Это особенно важно, когда круг общения с возрастом сужается.

Кроме того, семейные и жизненные сюжеты сериалов часто близки опыту пожилых людей — они напоминают их собственную жизнь, воспоминания и пережитые события.

Таким образом, просмотр сериалов вечером — это не просто развлечение, а способ почувствовать спокойствие, стабильность и эмоциональную связь с миром.

Ранее "Телеграф" писал о том, какую уникальную способность имеют люди, рожденные в 1960-70-х годах.