Созданы в безумии: ТОП-5 гениальных картин, которые художники писали во время приступов психоза

Эти полотна являются жемчужинами мировой живописи

Некоторые гениальные картины художники создавали в состоянии измененного сознания. Психические расстройства и периоды психоза давали авторам более острый и яркий угол зрения и они создавали настоящие шедевры, которыми восхищается человечество.

"Телеграф" рассказывает о пяти известных картинах, которые авторы создали в моменты обострения психических состояний. Художники передали свое мировосприятие в состоянии измененного сознания.

Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой – Винсент ван Гог

В 1889 году Ван Гог на фоне продолжительного напряжения, ссоры с другом и злоупотреблением абсентом, в состоянии острого психоза с галлюцинациями отрезал себе мочку уха. После этого инцидента он попал в психбольницу, где почти сразу написал этот автопортрет.

Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой Винсент ван Гог. Фото: Википедия

Звездная ночь (The Starry Night) — Винсент ван Гог

Это одна из самых известных картин в мире, которую Ван Гог также написал в психбольнице после инцидента с ухом. Этот шедевр также родился в эпицентре обострений психических состояний.

Звездная ночь, Винсент ван Гог. Фото: Википедия

Кошка, пожирающая птицу — Пабло Пикассо

Пабло Пикассо не имел подтвержденного диагноза психического расстройства. Однако биографы описывают, что накануне Второй мировой войны художник был на грани психоза из-за личных драм и ситуации в мире. В 1939 году он создал картину "Кошка, пожирающая птицу", полную драматизма. Хищная кошка с разорванной птичкой в зубах отражает внутреннее состояние художника, полное ужасов.

Кошка, пожирающая птицу, Пабло Пикассо. Фото wikiart.org

Крик (The Scream) — Эдвард Мунк

Художник всю жизнь страдал от депрессии, которая привела к серьезному психическому срыву, из-за которого Мунк попал в клинику. Первая версия полотна была создана в 1893 году. По словам самого автора, на него его вдохновил приступ психоза. Когда он шел с друзьями, внезапно увидел кроваво-красное небо и почувствовал "бесконечный крик, пронизывающий природу". Картина, родившаяся из этих ощущений, является воплощением экзистенциального ужаса и психической боли.

Крик, Эдвард Мунк. Фото: Википедия

Серия психоделических кошек — Луис Вейн

Первоначально иллюстратор рисовал реалистичных и милых антропоморфных кошек. В 1920–1930-е годы у него развилась шизофрения со вспышками агрессии и психотическими состояниями, из-за чего его госпитализировали. Он продолжал творить в клиниках, однако его кошки стали совсем другими. Теперь Луис Уэйн украшал их тревожными калейдоскопическими узорами.

Психоделические кошки, Луис Уэйн. Фото: wikiart.org

Как рассказывал "Телеграф", картину известного украинского художника Ивана Марчука продали за 3,5 млн гривен. Речь идет о "Две параллели" (Two parallel) — психологической, напряженной, философски наполненной картине художника.