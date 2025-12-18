Укр

Средства от продажи картины Иван Марчук направил в поддержку ВСУ

В Украине с аукциона была продана картина известного художника Ивана Марчука. Произведение искусства ушло с молотка за 85 тысяч долларов США, что составляет более 3,5 миллионов гривен.

Картина "Две параллели" была самым дорогим лотом зимних торгов. Об этом свидетельствуют данные аукционного дома Goldens.

Что известно о картине

Аукционный дом проводил зимние торги "Украинское современное искусство", где были представлены избранные работы ведущих художников Украины конца ХХ — начала ХХІ века. Одним из главных лотов стала картина Ивана Марчука "Две параллели", которую можно отнести к периоду творческих экспериментов и внутренних поисков художника в 1990-х годах. По информации украинских СМИ, между 1992 и 1995 годами Иван Марчук проходил творческий путь от тонких философских напряжений до раскрепощенной, взрывной эмоциональности.

Картина Ивана Марчука "Две параллели"

Живописное произведение "Две параллели" (Two parallel), 1992 года — психологическое, напряженное, философски сосредоточенное произведение художника. В этой работе Марчук стремился показать ключевой мотив сосуществования двух миров, состояний, мыслей или эмоций, которые двигаются рядом, но никогда не пересекаются.

Картина Ивана Марчука "Две параллели"

В этот период художник начинает строить сложную структуру картины из многослойных мазков. Фактура становится пластичной, почти живой, а сам образ метафорой человеческой двойственности. Именно эта работа является одной из тех, которые лучше раскрывают метафизическую основу творчества Ивана Марчука. Эта работа демонстрирует противоборство художника со своим внутренним миром — он фиксирует тишину между параллелями и позволяет чувствам прорваться наружу.

Картина Ивана Марчука "Две параллели"

Согласно правилам, аукцион был благотворительным и его целью был сбор средств на Вооруженные силы Украины. За один вечер удалось собрать 15 миллионов 257 тысяч гривен и средства были направлены на закрытие неотложных запросов от подразделений Сил обороны Украины.

Что известно об Иване Марчуке

Украинский живописец Иван Марчук родился 12 мая 1936 в селе Москаливка Тернопольской области Украины (в то время Волынское воеводство Польской республики). В 1956 году окончил Львовское училище прикладного искусства им. И.Труша. А в 1695 году – Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства им. Р. Сельского. С 1988 Марчук является членом Национального союза художников Украины. В 1996 году получил звание заслуженного художника Украины. В 1997 стал лауреатом Национальной премии Украины им. Т. Шевченко. С 2002 года – народный художник Украины. Член Золотой гильдии Международной академии современного искусства в Риме. В 2007 – включен в британский рейтинг газеты The Daily Telegraph "Сто гениев современности".

Иван Марчук

Художник провел более 150 персональных и 50 коллективных выставок в Украине и за рубежом. Его работы представлены в музеях пяти континентов мира. В 2021 году Иван Марчук получил отличительный знак от Президента Украины "Национальная легенда Украины". 12 июня 2021 Президент Украины В. Зеленский подписал Указ "О создании музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука".

Иван Марчук

Ранее "Телеграф" рассказывал историю художницы Софии Налепинской-Бойчук, жизнь которой разрушили работники НКВД.

