Художник, которого ненавидела советская власть: почему казнили Никанора Онацкого (фото)

Украинский живописец Никанор Онацкий пережил три ареста

Никанор Онацкий — талантливый и активный человек, ставший жертвой репрессивной системы. Его вклад в украинское искусство и культуру был значительным, но долгое время о нем молчали.

Он был украинским художником, поэтом, исследователем культуры и основателем Сумского художественного музея, чья судьба трагически завершилась. Подробнее о нем решил рассказать "Телеграф".

Родился Онацкий 9 января 1875 года в семье казака-хлебороба на хуторе Хоменковом Бирковской волости Гадячского уезда Полтавщины, ныне Сумской области.

После окончания местной школы и Гадячского уездного училища юноша проявил исключительный талант к рисованию. Именно это привело его к обучению в нескольких ведущих художественных школах — в Москве, Одессе и Петербурге.

Никанор Онацкий – основатель Сумского художественного музея, педагог и этнограф

После революционных событий начала XX века Онацкий вернулся в Украину и начал работать учителем рисования в Лебединской гимназии. Писал стихи патриотической направленности, женился на Надежде Кривошеевой и воспитывал троих детей. В это время он много путешествовал, общался с украинскими художниками и в 1906 году впервые опубликовал свое стихотворение в журнале "Родной край".

В 1908 году мужчина присоединился к созданию альманаха "Из неволи", который выходил в поддержку политических ссыльных в Вологде. Его стихи также вошли в несколько поэтических сборников того времени.

Широкое признание как живописец получил после участия в первой украинской художественной выставке 1911 года в Киеве, где его картины были представлены рядом с работами известных украинских мастеров. Популярность возросла настолько, что издательство "Світанок" выпустило большие тиражи открыток с его работами.

Переехав в Сумы, Онацкий преподавал в нескольких учебных заведениях, а в 1920 году основал в городе художественно-исторический музей, передав туда собственную коллекцию произведений искусства и предметов культурного наследия.

Несмотря на отсутствие финансирования и сложные бытовые условия, он продолжал работать над развитием музея, исследовал исторические и этнографические материалы, публиковал научные труды и писал пьесы.

Художник, переживший три ареста во время СССР

После 1928 года деятельность Никанора Онацкого и его семьи оказалась под постоянным контролем ОГПУ — советской спецслужбы, занимавшейся политическими репрессиями. Слежка быстро переросла в систематическое давление: художника вызывали "на беседы", ограничивали в работе, а в 1931 году заставили явиться, чтобы предложить передать руководство музеем коммунисту Зубченко, оставив себе лишь второстепенную должность. Отказ обернулся наказанием — семью выселили в старые, непригодные для жизни помещения. В это время Онацкий продолжал преподавать в педагогическом институте, а его жена Надежда работала в библиотеке.

Из-за усиления политического давления семья в 1933 году покинула Сумы и переехала в Полтаву. Здесь Онацкому сразу поручили создание и руководство этнографическим отделом краеведческого музея — несмотря на то, что именно этнография в СССР нередко трактовалась как проявление "националистических настроений".

После убийства русского революционера и советского государственного и политического деятеля Кирова в конце 1934 года началась масштабная волна арестов, и Онацкого также задержали. В полтавской тюрьме он написал цикл стихов "За решеткой". Через несколько месяцев его освободили, и ему удалось вынести свои записи. Однако уже в июле 1935 года он снова оказался под арестом, а в конце года его временно выпустили. В сентябре 1937-го по доносу его арестовали в третий раз — на этот раз по обвинению в "контрреволюционной работе" в музее.

В конце ноября 1937 года решением "тройки" Никанора Онацкого казнили. В деле отмечалось, что он якобы был вовлечен в подпольную организацию, которая готовила вооруженное выступление против советской власти.

Место его захоронения до сих пор неизвестно: исследователи предполагают, что это может быть урочище Трибы или район села Макуховка возле Полтавы. В 1956 году художника официально реабилитировали.

На протяжении десятилетий советская власть фактически стирала имя Онацкого: документы уничтожали, упоминания убирали, а о его деятельности говорить было запрещено.

Творческие работы художника

Работы Онацкого — "За селом" и "Ветряная мельница"

Работы Онацкого — "Телега" и "Березки"

Работы Онацкого — "Девушка в лесу" и "Пасека"

