Створені в безумстві: ТОП-5 геніальних картин, які художники писали під час нападів психозу
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Ці полотна є перлинами світового живопису
Деякі геніальні картини художники створювали у стані зміненої свідомості. Психічні розлади та періоди психозу давали митцям гостріший та яскравіший кут зору і вони створювали справжні шедеври, якими захоплюється людство.
"Телеграф" розповідає про п'ять відомих картин, які автори створили в моменти загострення психічних станів. Художники творили передали своє світосприйняття у стані зміненої свідомості.
Автопортрет з відрізаним вухом та люлькою — Вінсент ван Гог
У 1889 році Ван Гог на тлі тривалого напруження, сварки з другом та зловживанням абсентом, у стані гострого психозу з галюцинаціями відрізав собі мочку вуха. Після цього інциденту він потрапив до психлікарні, де майже одразу написав цей автопортрет.
Зоряна ніч (The Starry Night) — Вінсент ван Гог
Це — одна з найвідоміших картин у світі, яку Ван Гог також написав у психіатричній лікарні після інциденту з вухом. Цей шедевр також народився в епіцентрі загострень психічних станів.
Кішка, що пожирає птаха — Пабло Пікассо
На відміну від інших художників з цієї збірки, Пабло Пікассо не мав підтвердженого діагнозу психічного розладу. Однак біографи описують, що напередодні Другої світової війни митець був на межі психозу через особисті драми та ситуацію у світі. У 1939 році він створив картину "Кішка, що пожирає птаха", сповнену драматизму. Хижа кішка з розірваною пташкою в зубах відображає внутрішній стан художника, сповнений жахів.
Крик (The Scream) — Едвард Мунк
Художник все життя мав депресію, яка спричинила серйозний психічний зрив, через який Мунк потрапив до клініки. Першу версію полотна було створено у 1893 році. За словами самого автора, на неї його надихнув напад психозу. Коли він ішов із друзями, раптово побачив криваво-червоне небо та відчув "нескінченний крик, що пронизує природу". Картина, що народилася з цих відчуттів, є втіленням екзистенційного жаху та психічного болю.
Серія психоделічних котів — Луїс Вейн
Спочатку ілюстратор малював реалістичних та милих антропоморфних котів. У 1920–1930-ті роки в нього розвинулася шизофренія зі спалахами агресії та психотичними станами, через що його госпіталізували. Він продовжував творити у психлікарнях, однак його коти стали зовсім іншими. Тепер Луїс Вейн оздоблював їх тривожними калейдоскопічними візерунками.
Як розповідав "Телеграф", картину відомого українського художника Івана Марчука продали за 3,5 млн гривень. Йдеться про "Дві паралелі" (Two parallel) — психологічну, напружену, філософськи наповнену картину митця.