Створені в безумстві: ТОП-5 геніальних картин, які художники писали під час нападів психозу

Ці полотна є перлинами світового живопису

Деякі геніальні картини художники створювали у стані зміненої свідомості. Психічні розлади та періоди психозу давали митцям гостріший та яскравіший кут зору і вони створювали справжні шедеври, якими захоплюється людство.

"Телеграф" розповідає про п'ять відомих картин, які автори створили в моменти загострення психічних станів. Художники творили передали своє світосприйняття у стані зміненої свідомості.

Автопортрет з відрізаним вухом та люлькою — Вінсент ван Гог

У 1889 році Ван Гог на тлі тривалого напруження, сварки з другом та зловживанням абсентом, у стані гострого психозу з галюцинаціями відрізав собі мочку вуха. Після цього інциденту він потрапив до психлікарні, де майже одразу написав цей автопортрет.

Автопортрет з відрізаним вухом та люлькою, Вінсент ван Гог. Фото: Вікіпедія

Зоряна ніч (The Starry Night) — Вінсент ван Гог

Це — одна з найвідоміших картин у світі, яку Ван Гог також написав у психіатричній лікарні після інциденту з вухом. Цей шедевр також народився в епіцентрі загострень психічних станів.

Зоряна ніч, Вінсент ван Гог. Фото: Вікіпедія

Кішка, що пожирає птаха — Пабло Пікассо

На відміну від інших художників з цієї збірки, Пабло Пікассо не мав підтвердженого діагнозу психічного розладу. Однак біографи описують, що напередодні Другої світової війни митець був на межі психозу через особисті драми та ситуацію у світі. У 1939 році він створив картину "Кішка, що пожирає птаха", сповнену драматизму. Хижа кішка з розірваною пташкою в зубах відображає внутрішній стан художника, сповнений жахів.

Кішка, що пожирає птаха, Пабло Пікассо. Фото wikiart.org

Крик (The Scream) — Едвард Мунк

Художник все життя мав депресію, яка спричинила серйозний психічний зрив, через який Мунк потрапив до клініки. Першу версію полотна було створено у 1893 році. За словами самого автора, на неї його надихнув напад психозу. Коли він ішов із друзями, раптово побачив криваво-червоне небо та відчув "нескінченний крик, що пронизує природу". Картина, що народилася з цих відчуттів, є втіленням екзистенційного жаху та психічного болю.

Крик, Едвард Мунк. Фото: Вікіпедія

Серія психоделічних котів — Луїс Вейн

Спочатку ілюстратор малював реалістичних та милих антропоморфних котів. У 1920–1930-ті роки в нього розвинулася шизофренія зі спалахами агресії та психотичними станами, через що його госпіталізували. Він продовжував творити у психлікарнях, однак його коти стали зовсім іншими. Тепер Луїс Вейн оздоблював їх тривожними калейдоскопічними візерунками.

Психоделічні коти, Луїс Вейн. Фото: wikiart.org

Як розповідав "Телеграф", картину відомого українського художника Івана Марчука продали за 3,5 млн гривень. Йдеться про "Дві паралелі" (Two parallel) — психологічну, напружену, філософськи наповнену картину митця.