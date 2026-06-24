Не дайте себя обмануть: нутрициолог рассказала, какую сметану никогда не стоит покупать в "АТБ"

Сметана иногда может оказаться не настоящим молочным продуктом, а молокосодержащим изделием

В магазине "АТБ" сметана часто смотрится одинаково – похожие упаковки и знакомые названия. Но за ними может скрываться разный состав и качество, на что в большинстве случаев обращают внимание только нутрициологи.

Нутрициолог в соцсети Threads под ником food.with.nastya рассказала, какие марки сметаны следует выбирать для покупки. Также она объяснила, какие продукты лучше избегать в магазине.

Эксперт привела пример, что лучше отдать предпочтение классической 10-процентной сметане от бренда "Селянське", чем продукту сметанный от "Зірковій вибір", принадлежащего к молокосодержащим изделиям.

Следовательно, следует внимательно читать этикетки, ведь часть товаров, которые продаются как сметана, могут содержать молокосодержащие компоненты и дополнительные ингредиенты, влияющие на вкус и питательную ценность.

"Телеграф" ранее сообщал, что в сети магазинов "АТБ" зафиксировано снижение цен на отдельные товары — в некоторых случаях скидки составляют до 54%. Часть акций действует всего несколько дней, до 30 июня, поэтому стоит поторопиться с покупками, пока не распродали.