Их не раздают людям: кассирша "АТБ" объяснила, куда деваются просроченные товары

Что с ними делают и кто за это отвечает

Просроченные продукты в магазинах регулярно проверяют работники, чтобы они не попали на полки и покупателям. За этим процессом следят каждый день, а товары с истекшим сроком годности сразу убирают с продаж.

О том, как это происходит, рассказала кассирша "АТБ" в ответ на вопросы пользователя на платформе Reddit.

По ее словам, такие товары не продают и не оставляют в зале – их списывают и утилизируют. В каждом магазине есть установленный предел на списание продукции, и работники обязаны соблюдать эти нормы. Если сумма списанного товара превышает допустимый уровень, администрация может потребовать объяснения и документального подтверждения причин.

Таким образом, просроченные продукты просто изымают из продаж, а процесс их списания контролируется финансовыми правилами магазина.

Ответ кассирши пользователю Reddit. Фото: Reddit

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в магазинах "АТБ" можно ускорить очередь. Кассирша сети поделилась несколькими простыми советами, которые помогают сэкономить время при покупках и избежать долгого ожидания на кассе.