Скидка, которой нет: хитрый трюк "АТБ", из-за которого вы переплачиваете

Многие покупатели жалуются на ценники сети, разобраться в них – задача со звездочкой

Скидки и акции в "АТБ" очень популярны среди украинцев, однако иногда из-за "хитрых" ценников можно очень ошибиться с ценой. Дело в том, что на них указывают не только акции, которые действуют сейчас, но и анонсируют будущие.

"Телеграф" рассказывает, как не перепутать действующие скидки с анонсом. Ценники в "АТБ" достаточно запутаны, если указано несколько цен, легко ошибиться.

Чтобы этого не произошло, нужно внимательно смотреть надписи, а не только цифры. Если разобраться все равно не удается (или человек банально не видит, что напечатано мелким, а иногда и размытым шрифтом на оранжевом фоне) следует обратиться к персоналу. Сотрудники сети объяснят, какая цена актуальна.

Акцинные ценники в АТБ

Итак, как известно, акционные товары в "АТБ" имеют оранжевые ценники, на которых указана скидка -15% или больше. Увидев это, люди думают, что это актуальная цена и берут товар.

Однако рядом может быть примечание — "-15% только с 25 сентября", как на фото. Такие ценники могут появиться уже 21 числа и все дни до 25 числа товар продается по полной стоимости. Если не знать этого аспекта, просто можно решить, что акционная стоимость уже действует.

Ценник с анонсом скидки

Что делать, если на кассе оказалось, что товар стоит дороже

Если вы не разобрались в ухищрениях ценников и на кассе обнаружили, что товар дороже, нужно выяснить причину у кассира. Причин может быть две — ценник действительно неактуален, или день скидки еще не наступил.

Если в торговом зале неактуальные ценники, клиент имеет право настоять на продаже по указанной цене. Если день скидки еще не наступил, а вы не готовы платить полную цену, от товара можно отказаться и вернуться за ним, когда будет действовать акция.

Ранее "Телеграф" рассказывал, имеет ли право охрана "АТБ" потребовать показать содержимое сумки или рюкзака. Что делать в таком случае.