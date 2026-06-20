Скидка, которой нет: хитрый трюк "АТБ", из-за которого вы переплачиваете
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Многие покупатели жалуются на ценники сети, разобраться в них – задача со звездочкой
Скидки и акции в "АТБ" очень популярны среди украинцев, однако иногда из-за "хитрых" ценников можно очень ошибиться с ценой. Дело в том, что на них указывают не только акции, которые действуют сейчас, но и анонсируют будущие.
"Телеграф" рассказывает, как не перепутать действующие скидки с анонсом. Ценники в "АТБ" достаточно запутаны, если указано несколько цен, легко ошибиться.
Чтобы этого не произошло, нужно внимательно смотреть надписи, а не только цифры. Если разобраться все равно не удается (или человек банально не видит, что напечатано мелким, а иногда и размытым шрифтом на оранжевом фоне) следует обратиться к персоналу. Сотрудники сети объяснят, какая цена актуальна.
Итак, как известно, акционные товары в "АТБ" имеют оранжевые ценники, на которых указана скидка -15% или больше. Увидев это, люди думают, что это актуальная цена и берут товар.
Однако рядом может быть примечание — "-15% только с 25 сентября", как на фото. Такие ценники могут появиться уже 21 числа и все дни до 25 числа товар продается по полной стоимости. Если не знать этого аспекта, просто можно решить, что акционная стоимость уже действует.
Что делать, если на кассе оказалось, что товар стоит дороже
Если вы не разобрались в ухищрениях ценников и на кассе обнаружили, что товар дороже, нужно выяснить причину у кассира. Причин может быть две — ценник действительно неактуален, или день скидки еще не наступил.
Если в торговом зале неактуальные ценники, клиент имеет право настоять на продаже по указанной цене. Если день скидки еще не наступил, а вы не готовы платить полную цену, от товара можно отказаться и вернуться за ним, когда будет действовать акция.
Ранее "Телеграф" рассказывал, имеет ли право охрана "АТБ" потребовать показать содержимое сумки или рюкзака. Что делать в таком случае.