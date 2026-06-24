Не "Розумний вибір": нутриціолог розповіла, яка сметана в "АТБ" краща за інші
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Сметана іноді може виявитися не справжнім молочним продуктом, а молоковмісним виробом
У магазині "АТБ" сметана часто виглядає однаково — схожі упаковки й знайомі назви. Але за ними може ховатися різний склад і якість, на що у більшості випадків звертають увагу лише нутриціологи.
Нутриціолог у соцмережі Threads під ніком food.with.nastya розповіла, які марки сметани варто обирати для покупки. Також вона пояснила, яких продуктів краще уникати в магазині.
Експертка навела приклад, що краще віддати перевагу класичній 10-відсотковій сметані від бренду "Селянське", ніж продукту під назвою "сметанний" від "Зірковий вибір", який належить до молоковмісних виробів.
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Тож варто уважно читати етикетки, адже частина товарів, які продаються як сметана, можуть містити молоковмісні компоненти та додаткові інгредієнти, що впливають на смак і поживну цінність.
"Телеграф" раніше повідомляв, що в мережі магазинів "АТБ" зафіксовано зниження цін на окремі товари — у деяких випадках знижки сягають до 54%. Частина акцій діє лише декілька днів, до 30 червня, тож варто поквапитись з покупками, поки не розпродали.