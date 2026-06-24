Не "Розумний вибір": нутриціолог розповіла, яка сметана в "АТБ" краща за інші

Сметана іноді може виявитися не справжнім молочним продуктом, а молоковмісним виробом

У магазині "АТБ" сметана часто виглядає однаково — схожі упаковки й знайомі назви. Але за ними може ховатися різний склад і якість, на що у більшості випадків звертають увагу лише нутриціологи.

Нутриціолог у соцмережі Threads під ніком food.with.nastya розповіла, які марки сметани варто обирати для покупки. Також вона пояснила, яких продуктів краще уникати в магазині.

Експертка навела приклад, що краще віддати перевагу класичній 10-відсотковій сметані від бренду "Селянське", ніж продукту під назвою "сметанний" від "Зірковий вибір", який належить до молоковмісних виробів.

Тож варто уважно читати етикетки, адже частина товарів, які продаються як сметана, можуть містити молоковмісні компоненти та додаткові інгредієнти, що впливають на смак і поживну цінність.

"Телеграф" раніше повідомляв, що в мережі магазинів "АТБ" зафіксовано зниження цін на окремі товари — у деяких випадках знижки сягають до 54%. Частина акцій діє лише декілька днів, до 30 червня, тож варто поквапитись з покупками, поки не розпродали.