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Не "Розумний вибір": нутриціолог розповіла, яка сметана в "АТБ" краща за інші

Автор
Марина Бондаренко
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Звичайна покупка може бути помилкою
Звичайна покупка може бути помилкою. Фото Колаж "Телеграфу"

Сметана іноді може виявитися не справжнім молочним продуктом, а молоковмісним виробом

У магазині "АТБ" сметана часто виглядає однаково — схожі упаковки й знайомі назви. Але за ними може ховатися різний склад і якість, на що у більшості випадків звертають увагу лише нутриціологи.

Нутриціолог у соцмережі Threads під ніком food.with.nastya розповіла, які марки сметани варто обирати для покупки. Також вона пояснила, яких продуктів краще уникати в магазині.

Експертка навела приклад, що краще віддати перевагу класичній 10-відсотковій сметані від бренду "Селянське", ніж продукту під назвою "сметанний" від "Зірковий вибір", який належить до молоковмісних виробів.

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Тож варто уважно читати етикетки, адже частина товарів, які продаються як сметана, можуть містити молоковмісні компоненти та додаткові інгредієнти, що впливають на смак і поживну цінність.

"Телеграф" раніше повідомляв, що в мережі магазинів "АТБ" зафіксовано зниження цін на окремі товари — у деяких випадках знижки сягають до 54%. Частина акцій діє лише декілька днів, до 30 червня, тож варто поквапитись з покупками, поки не розпродали.

Теги:
#Сметана #АТБ #Нутриціолог