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ИИ раскрыл тайну "АТБ": почему кассиры по рации сообщают о вашей рыбе, манго или стейке

Автор
Юлия Закирова
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Это случалось со многими
Это случалось со многими. Фото Телеграф

Покупатели годами удивлялись этому на кассах, но ответа не находили

Покупатели сети АТБ нередко подмечают удивительную особенность в работе кассиров. После сканирования некоторых товаров работники могут сообщать по рации короткие фразы типа: "Красная рыба на четвертой кассе", "Замороженный стейк на первой кассе" или "Манго на третьей".

Однако найти объяснение этой практике не так уж просто. "Телеграф" обратился в службу поддержки сети "АТБ", чтобы получить ответ о действиях работников.

Во время общения с журналистом оператор чат-бота попросил указать точный адрес магазина, в котором было отмечено подобное, и дату визита. Как выяснилось, получить ответ на вопрос можно только напрямую в администрации конкретного магазина, ведь в службе поддержки не владеют информацией о подобных правилах в сети "АТБ".

Служба поддержки "АТБ"

Впрочем, " Телеграф" все же нашел вероятное объяснение действий кассиров. В этом нам помог ChatGPT. По данным ИИ, существует несколько логических версий того, почему работники могут передавать названия отдельных товаров по внутренней связи.

Контроль товаров с повышенным риском воровства. К таковым могут относиться красная рыба, дорогие стейки, экзотические фрукты или другие продукты с высокой стоимостью. В этом случае охрана или администраторы получают информацию о перемещении таких товаров через кассовую зону.

Учет и логистика. Если определенный товар активно продается или его мало осталось на полках, работники торгового зала могут оперативно получать сигнал о необходимости пополнения запасов.

Акционные или весовые товары. В некоторых случаях администрация контролирует правильность проведения таких позиций через кассу, особенно если речь идет о продукции, часто участвующей в скидках.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в чем отличия между "синими" и "черными" "АТБ".

Теги:
#Супермаркет #Товары #Кассир #АТБ