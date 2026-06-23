Стоять в очереди придется меньше, если сделать это: кассир "АТБ" рассказала, какие товары выкладывать первыми

Обратите внимание, что можно сделать, чтобы поскорее выйти из магазина

В обширной сети супермаркетов "АТБ" работники на кассе просят выкладывать овощи и фрукты в первую очередь. На это есть логическое объяснение.

Кассир сети рассказала почему так. Она ответила на комментарий на платформе Reddit.

Как стало известно из скриншота, один из пользователей под ником FORZi поинтересовался, почему просят выкладывать овощи первыми. Ответ от сотрудницы супермаркета оказался довольно простым и прагматичным.

"Овощи и фрукты в АТБ пробивают на кассе кодами, и если они лежат в середине или конце, у нас сбивается скорость сканирования, да и это не удобно", — писала она.

Фото — искусственный интеллект

Почему это важно

Скорость обслуживания: Кассиры работают в высоком темпе, сканируя штрих-коды товаров автоматически. Однако для весовых овощей и фруктов код необходимо вводить вручную. Когда такие продукты идут первыми, работник сразу закрывает этот этап и дальше быстро сканирует остальные покупки.

Кассиры работают в высоком темпе, сканируя штрих-коды товаров автоматически. Однако для весовых овощей и фруктов код необходимо вводить вручную. Когда такие продукты идут первыми, работник сразу закрывает этот этап и дальше быстро сканирует остальные покупки. Удобство: Прерывание автоматического процесса сканирования посередине или конце ленты создает неудобства и задерживает очередь.

Так что в следующий раз, выкладывая корзину на ленту в АТБ, начните с яблок или картофеля – это значительно сохранит время и вам, и кассиру, и людям за вами.

Ранее "Телеграф" писал, что кассирша "АТБ" рассказала, что происходит в магазине после исчезновения товаров.