ШІ розкрив таємницю "АТБ": чому касири по рації повідомляють про вашу рибу, манго чи стейк

Покупці роками дивувалися цьому на касах, але відповіді не знаходили

Покупці мережі АТБ нерідко помічають дивну особливість в роботі касирів. Після сканування деяких товарів працівники можуть повідомляти по рації короткі фрази на кшталт: "Червона риба на четвертій касі", "Заморожений стейк на першій касі" або "Манго на третій".

Однак знайти пояснення цій практиці не так вже й просто. "Телеграф" звернувся до служби підтримки мережі "АТБ", щоб отримати відповідь щодо дій працівників.

Під час спілкування з журналістом оператор чат-боту попросив вказати точну адресу магазину, в якому було помічене подібне, і дату візиту. Як з’ясувалося, отримати відповідь на запитання можна лише напряму у адміністрації конкретного магазину, адже у службі підтримки не володіють інформацією щодо подібних правил в мережі "АТБ".

Служба підтримки "АТБ"

Втім, "Телеграф" все ж знайшов ймовірне пояснення дій касирів. У цьому нам допоміг ChatGPT. За даними ШІ, існує кілька логічних версій того, чому працівники можуть передавати назви окремих товарів по внутрішньому зв'язку.

Контроль товарів із підвищеним ризиком крадіжки. До таких можуть належати червона риба, дорогі стейки, екзотичні фрукти або інші продукти з високою вартістю. У цьому випадку охорона або адміністратори отримують інформацію про переміщення таких товарів через касову зону.

Облік та логістика. Якщо певний товар активно продається або його залишилося мало на полицях, працівники торгового залу можуть оперативно отримувати сигнал про необхідність поповнення запасів.

Акційні або вагові товари. У деяких випадках адміністрація контролює правильність проведення таких позицій через касу, особливо якщо йдеться про продукцію, яка часто бере участь у знижках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у чому відмінності між "синіми" та "чорними" "АТБ".