Почему люди, рожденные в 1950-70-х годах, не доверяют государству: эти события изменили их навсегда

Пережитые потрясения повлияли не только на мировоззрение, но и на отношение к деньгам, стабильности и будущему

Многие черты характера современных пенсионеров сформировались не случайно, а под влиянием масштабных исторических перемен. Наибольший след оставили распад Советского Союза и сложный переход к рыночной экономике.

Об этом "Телеграфу" рассказал психолог, психотерапевт, член Европейской ассоциации транзактного анализа (EATA) Сергей Твардиевич.

Специалист отмечает, что первым определяющим фактором стал крах советской системы. На протяжении десятилетий людям прививали мнение, что государство контролирует все сферы жизни и гарантирует стабильность. Поэтому многие привыкли полагаться на власть в вопросах работы, финансов и будущего.

Однако после распада СССР эта модель перестала существовать. По словам Сергея Твардиевича, многие потеряли чувство безопасности, доверие к государственным институтам и были вынуждены в течение длительного времени буквально выживать.

"Людям внушали, что все стабильно, все контролируемо, и они перепоручали свою судьбу, жизнь и финансы государству. А потом эта система рухнула, люди потеряли доверие к государству, потеряли устойчивость и были вынуждены заниматься выживанием лет десять после Советского Союза", — объясняет психолог.

Вторым важным событием он называет необходимость адаптации к новым условиям жизни. Переход к демократическому устройству и рыночной экономике требовал совершенно иного образа мышления, ответственности за собственную жизнь и финансовых решений.

По словам эксперта, для многих представителей старшего поколения этот процесс оказался очень сложным. Часть людей так и не смогла полностью принять новые правила жизни, что и сегодня влияет на их отношение к изменениям, деньгам и государственным институтам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кто из пенсионеров гарантированно получит дополнительные деньги: в ПФУ назвали важное условие.