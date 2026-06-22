Тишина не пугает: психологи объяснили, почему люди в возрасте 55+ лучше переносят покой, чем молодежь

Детские привычки сформировали у них совсем другое отношение к моментам без шума

В мире, где смартфоны постоянно посылают уведомления, а музыка и видео сопровождают почти каждую минуту дня, тишина стала настоящей редкостью. В то же время психологи заметили интересную закономерность: люди от 55 до 75 лет значительно комфортнее чувствуют себя в тишине, чем представители младших поколений.

Исследователи объясняют, что дело не только в характере или привычках, пишет портал Okdiario. Важную роль играет среда, в которой росли люди.

В частности, в детстве людей, рожденных между 1950-ми и 1970-ми годами, не было смартфонов, соцсетей и бесконечного потока информации. Для этого поколения тишина была обычной частью повседневной жизни.

Они проводили вечера без экранов, путешествовали без наушников и не нуждались в постоянном получении новых стимулов. Именно поэтому покой для них не ассоциируется с пустотой или скукой.

Молодежь нуждается в фоновом шуме

Почему мозг по-разному воспринимает тишину

Психологи отмечают, что нервная система человека адаптируется к условиям, в которых он формируется. В детстве мозг учится определять, какое количество раздражителей нормально и безопасно.

Выросшие в менее насыщенной информационной среде люди воспринимают тишину как возможность отдохнуть, упорядочить мысли и побыть наедине с собой. Для многих современных детей и подростков отсутствие постоянных стимулов может вызвать дискомфорт и ощущение, будто чего-то не хватает.

Какую пользу приносит тишина

Ученые уже много лет исследуют влияние тишины на мозг. Оказалось, что спокойные периоды положительно отражаются на памяти, концентрации и эмоциональном состоянии человека.

Именно в тишине активизируются процессы, связанные с внутренними размышлениями, творчеством и осмыслением пережитого опыта. Кроме того, уменьшение шумовой нагрузки помогает снизить уровень стресса и улучшить концентрацию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую уникальную способность имеют люди, рожденные в 1960-70-х годах.