Тишина не пугает: психологи объяснили, почему люди в возрасте 55+ лучше переносят покой, чем молодежь
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Детские привычки сформировали у них совсем другое отношение к моментам без шума
В мире, где смартфоны постоянно посылают уведомления, а музыка и видео сопровождают почти каждую минуту дня, тишина стала настоящей редкостью. В то же время психологи заметили интересную закономерность: люди от 55 до 75 лет значительно комфортнее чувствуют себя в тишине, чем представители младших поколений.
Исследователи объясняют, что дело не только в характере или привычках, пишет портал Okdiario. Важную роль играет среда, в которой росли люди.
В частности, в детстве людей, рожденных между 1950-ми и 1970-ми годами, не было смартфонов, соцсетей и бесконечного потока информации. Для этого поколения тишина была обычной частью повседневной жизни.
Они проводили вечера без экранов, путешествовали без наушников и не нуждались в постоянном получении новых стимулов. Именно поэтому покой для них не ассоциируется с пустотой или скукой.
Почему мозг по-разному воспринимает тишину
Психологи отмечают, что нервная система человека адаптируется к условиям, в которых он формируется. В детстве мозг учится определять, какое количество раздражителей нормально и безопасно.
Выросшие в менее насыщенной информационной среде люди воспринимают тишину как возможность отдохнуть, упорядочить мысли и побыть наедине с собой. Для многих современных детей и подростков отсутствие постоянных стимулов может вызвать дискомфорт и ощущение, будто чего-то не хватает.
Какую пользу приносит тишина
Ученые уже много лет исследуют влияние тишины на мозг. Оказалось, что спокойные периоды положительно отражаются на памяти, концентрации и эмоциональном состоянии человека.
Именно в тишине активизируются процессы, связанные с внутренними размышлениями, творчеством и осмыслением пережитого опыта. Кроме того, уменьшение шумовой нагрузки помогает снизить уровень стресса и улучшить концентрацию.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую уникальную способность имеют люди, рожденные в 1960-70-х годах.