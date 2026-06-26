Психологи назвали главные преимущества людей, выросших в 50-70-х: есть чему поучиться молодежи

Простые привычки из прошлого, помогающие лучше жить сегодня

Психолог отмечает, что одной из сильных сторон поколения 50-70-х годов является умение радоваться простым вещам. В отличие от современной молодежи, эти люди чаще находили удовольствие не в цифровом мире, а в повседневной жизни и живом общении.

Об этом "Телеграфу" рассказал психолог, психотерапевт и член Европейской ассоциации транзактного анализа (EATA) Сергей Твардиевич.

По его словам, одним из ключевых преимуществ людей постарше является умение держать фокус на жизненных целях и придерживаться определенных принципов. Он отмечает, что современная молодежь часто сталкивается с рассеянным вниманием из-за влияния гаджетов и быстрого контента, из-за чего сложнее долго концентрироваться в одном направлении деятельности.

Фокус на жизненных целях. Фото: Телеграф

Эксперт подчеркивает, что молодые люди нередко меняют интересы и профессии в течение нескольких лет, что затрудняет формирование стабильного курса жизни.

Еще одним важным навыком старшего поколения психолог называет умение находить радость в простых вещах и заботиться о себе. По его мнению, молодежи следует больше обращать внимание на базовые жизненные удовольствия – отдых на природе, спокойные хобби, время с семьей и простые бытовые радости.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему люди в возрасте 55+ лучше переносят покой, чем молодежь.