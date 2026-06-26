Чому люди, народжені у 1950-70х роках не довіряють державі: ці події змінили їх назавжди

Пережиті потрясіння вплинули не лише на світогляд, а й на ставлення до грошей, стабільності та майбутнього

Багато рис характеру сучасних пенсіонерів сформувалися не випадково, а під впливом масштабних історичних змін. Найбільший слід залишили розпад Радянського Союзу та складний перехід до ринкової економіки.

Про це "Телеграфу" розповів психолог, психотерапевт, член Європейської асоціації транзактного аналізу (EATA) Сергій Твардієвич.

Фахівець зазначає, що першим визначальним фактором став крах радянської системи. Упродовж десятиліть людям прищеплювали думку, що держава контролює всі сфери життя та гарантує стабільність. Через це багато хто звик покладатися на владу у питаннях роботи, фінансів і майбутнього.

Однак після розпаду СРСР ця модель перестала існувати. За словами Сергія Твардієвича, багато людей втратили відчуття безпеки, довіру до державних інституцій і були змушені протягом тривалого часу буквально виживати.

"Людям навіювали, що все стабільно, все контрольовано, і вони перепоручали свою долю, життя і фінанси державі. А потім ця система рухнула, люди втратили довіру до держави, втратили стійкість і були змушені займатися виживанням років десять після Радянського Союзу", — пояснює психолог.

Другою важливою подією він називає необхідність адаптації до нових умов життя. Перехід до демократичного устрою та ринкової економіки вимагав зовсім іншого способу мислення, відповідальності за власне життя та фінансових рішень.

За словами експерта, для багатьох представників старшого покоління цей процес виявився надзвичайно складним. Частина людей так і не змогла повністю прийняти нові правила життя, що й сьогодні впливає на їхнє ставлення до змін, грошей і державних інституцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, хто з пенсіонерів гарантовано отримає додаткові гроші: у ПФУ назвали важливу умову.