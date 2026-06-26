"Это новое ПВО?" Украинцы развеселили сеть курьезом во время тревоги (видео)

Люди шутили не только о выпускном в цирковом училище

В сети завирусилось видео курьеза в Киеве, которое произошло во время воздушной тревоги. Неизвестный мужчина удивил пользователей необычным хобби.

Как пишут местные каналы, событие произошло в пятницу, 26 июня. Во время тревоги, которую объявляли из-за взлета истребителя МиГ-31, мужчина ходил по канату.

Смелец не остановился и продолжил упражняться даже под звучание сирены. Ходил мужчина по канату между многоэтажками ЖК "Солнечная Ривьера".

"В Киеве неизвестные ходили по канату между башнями ЖК "Солнечная Ривьера" во время воздушной тревоги", — пишут местные каналы.

В комментариях пользователи не только шутили о том, что мужчина на видео – это ПВО нового уровня, но и то, что он должен иметь с собой банку огурцов, чтобы сбивать дроны. Некоторые добавил, что именно так выглядит воздушная тревога в самый подходящий момент. Люди писали:

Хахах, легенда.

Как скучно я живу.

Карлсон.

Кто это? Копперфилд?

А куда ты денешься во время тревоги с каната?

Вообще-то очень хорошо, но безопасность прежде всего.

Рогатку им и банку огурцов — пусть сверху сбивают дроны.

Куда ПВО смотрит…

Выпускной экзамен в эстрадно-цирковом училище.

Это новое ПВО…

Напомним, что в Киеве разразился скандал из-за вида новой Аллеи Славы в Деснянском районе. Украинка рассказала, что не так с реализацией проекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Киев захватил необычный запах, который многим напоминает сперму. Парфюмер уже раскрыл тайну странного совпадения с ароматом.