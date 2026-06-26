"Це нове ППО?" Українці розвеселили мережу курйозом під час тривоги (відео)

Люди жартували не тільки про випускний в цирковому училищі

У мережі завірусилось відео курйозу в Києва, що стався під час повітряної тривоги. Невідомий чоловік здивував користувачів незвичним хобі.

Як пишуть місцеві канали, подія сталась у п'ятницю, 26 червня. Під час тривоги, яку оголошували через зліт винищувача МіГ-31, чоловік ходив по канату.

Сміливець не зупинився і продовжив вправлятися навіть під звучання сирени. Ходив чоловік по канату між багатоповерхівками ЖК "Сонячна Рівʼєра".

"В Києві невідомі ходили по канату між вежами ЖК "Сонячна Рівʼєра" під час повітряної тривоги", — пишуть місцеві канали.

У коментарях користувачі не тільки жартували про те, що чоловік на відео — це ППО нового рівня, а й те, що він повинен мати з собою банку огірків, аби збивати дрони. Дехто додав, що саме так виглядає повітряна тривога у найпідходяший момент. Люди писали:

Хахах, легенда.

Як нудно я живу.

Карлсон.

Це хто? Копперфілд?

А куди ти подінешся під час тривоги з каната?

Взагалі-то дуже гарно, але безпека перш за все.

Рогатку їм і банку огірків — хай зверху дрони збивають.

Куди ППО дивиться…

Випускний іспит в естрадно-цирковому училищі.

То нове ППО…

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