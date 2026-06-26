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"Це нове ППО?" Українці розвеселили мережу курйозом під час тривоги (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Чоловій йде по канату Новина оновлена 26 червня 2026, 21:50
Чоловій йде по канату. Фото Колаж "Телеграфу"

Люди жартували не тільки про випускний в цирковому училищі

У мережі завірусилось відео курйозу в Києва, що стався під час повітряної тривоги. Невідомий чоловік здивував користувачів незвичним хобі.

Як пишуть місцеві канали, подія сталась у п'ятницю, 26 червня. Під час тривоги, яку оголошували через зліт винищувача МіГ-31, чоловік ходив по канату.

Сміливець не зупинився і продовжив вправлятися навіть під звучання сирени. Ходив чоловік по канату між багатоповерхівками ЖК "Сонячна Рівʼєра".

"В Києві невідомі ходили по канату між вежами ЖК "Сонячна Рівʼєра" під час повітряної тривоги", — пишуть місцеві канали.

У коментарях користувачі не тільки жартували про те, що чоловік на відео — це ППО нового рівня, а й те, що він повинен мати з собою банку огірків, аби збивати дрони. Дехто додав, що саме так виглядає повітряна тривога у найпідходяший момент. Люди писали:

  • Хахах, легенда.
  • Як нудно я живу.
  • Карлсон.
  • Це хто? Копперфілд?
  • А куди ти подінешся під час тривоги з каната?
  • Взагалі-то дуже гарно, але безпека перш за все.
  • Рогатку їм і банку огірків — хай зверху дрони збивають.
  • Куди ППО дивиться…
  • Випускний іспит в естрадно-цирковому училищі.
  • То нове ППО…

Нагадаємо, що в Києві спалахнув скандал через вигляд нової Алеї Слави в Деснянському районі. Українка розповіла, що не так з реалізацією проєкту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Київ захопив незвичний запах, який багатьом нагадує сперму. Парфумер вже розкрив таємницю дивного збігу з ароматом.

Теги:
#Київ #Курйоз #Тривога