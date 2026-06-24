Укр

Киев заполонил интимный запах: парфюмер раскрыл его причину

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Киевляне чувствуют запах спермы в городе
Киевляне чувствуют запах спермы в городе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Причина специфического аромата оказалась довольно проста

В социальных сетях нередко обсуждают необычный вопрос: почему на улицах столицы весной появляется запах, который многие сравнивают с ароматом спермы. На самом деле объяснение кроется в цветении одного из главных символов Киева.

Об этом в ролике на своей странице в Instagram рассказал парфюмер Александр Кузьминецкий. По его словам, причина в каштанах, поскольку во время их цветения выделяются химические соединения, среди которых — триметиламин.

"Именно он в микродозах дает сладковато-мускусный животный запах. Также это вещество содержится в сперме. Вы буквально вдыхаете аромат разврата киевских каштанов", — говорит автор ролика.

Аромат цветущего дерева представляет собой сложную смесь, в которой также присутствуют нотки меда, тяжелой пыльцы и легкая горчинка. Разница в обонянии у людей дает кому-то более сладковатый запах, а другие чувствуют резкие аммиачные ноты.

Триметиламин - что это
Триметиламин - что это? Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Восприятие ароматов сильно зависит от генетики, чувствительности рецепторов и многих других факторов. Таким образом, пока одни наслаждаются запахом цветущих каштанов, другое уверены, что столица внезапно приобрела весьма пикантный аромат.

Это подтверждается и комментариями под роликом. Одни действительно чувствуют запах, другие же совершенно не могут найти сходства.

  • "Нет в них запаха спермы";
  • "Не пахнет. Пахнет цветами";
  • Я думала, я одна чувствую этот запах".
Комментарии из социальных сетей
Комментарии из социальных сетей
Комментарии из социальных сетей
Комментарии из социальных сетей
Комментарии из социальных сетей
Комментарии из социальных сетей
Комментарии из социальных сетей
Комментарии из социальных сетей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают замороженную сперму. Рассказываем, чем интересно необычное объявление.

Теги:
#Киев #Запах #Каштаны #Сперма #Парфюмер