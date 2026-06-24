Киев заполонил интимный запах: парфюмер раскрыл его причину

Причина специфического аромата оказалась довольно проста

В социальных сетях нередко обсуждают необычный вопрос: почему на улицах столицы весной появляется запах, который многие сравнивают с ароматом спермы. На самом деле объяснение кроется в цветении одного из главных символов Киева.

Об этом в ролике на своей странице в Instagram рассказал парфюмер Александр Кузьминецкий. По его словам, причина в каштанах, поскольку во время их цветения выделяются химические соединения, среди которых — триметиламин.

"Именно он в микродозах дает сладковато-мускусный животный запах. Также это вещество содержится в сперме. Вы буквально вдыхаете аромат разврата киевских каштанов", — говорит автор ролика.

Аромат цветущего дерева представляет собой сложную смесь, в которой также присутствуют нотки меда, тяжелой пыльцы и легкая горчинка. Разница в обонянии у людей дает кому-то более сладковатый запах, а другие чувствуют резкие аммиачные ноты.

Триметиламин - что это? Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Восприятие ароматов сильно зависит от генетики, чувствительности рецепторов и многих других факторов. Таким образом, пока одни наслаждаются запахом цветущих каштанов, другое уверены, что столица внезапно приобрела весьма пикантный аромат.

Это подтверждается и комментариями под роликом. Одни действительно чувствуют запах, другие же совершенно не могут найти сходства.

"Нет в них запаха спермы";

"Не пахнет. Пахнет цветами";

Я думала, я одна чувствую этот запах".

Комментарии из социальных сетей

Комментарии из социальных сетей

Комментарии из социальных сетей

Комментарии из социальных сетей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают замороженную сперму. Рассказываем, чем интересно необычное объявление.