"Столбы позора, а не уважение погибшим". Украинцев возмутила новая Аллея Славы в Киеве (фото)

Многие семьи военных уже подали жалобы

Новая Аллея Славы в Киеве в Деснянском районе возмутила пользователей сети. Ведь макет проекта сильно отличается от того, что построили.

Как рассказала дочь погибшего военного в Threads, в апреле к ней и другим семьям погибших обратилось Управление социальной политики Деснянского района, чтобы построить Аллею Славы.

"Мы приехали, нам представили два варианта макетов будущей аллеи. Семьи выбирали тот вариант, который считали более достойным для памяти наших Героев. 4 дня назад, в воскресенье, мне снова позвонили по телефону для согласования фотографии моего погибшего отца. Фото хорошее получилось. Потому и ожидания оставались такими, как нам показывали в начале. А теперь — реальность", — рассказывает женщина.

Как видно на фото, и автор этого подчеркивает, проект Аллеи Славы совсем не соответствует тому, что построили. Ведь большие колонны, которые должны были возвышаться как минимум на 3 м, превратились в почти обычные столбы. По словам автора, уже многие семьи погибших отказались от такого почтения памяти и подали жалобы.

Сообщение об Аллее Славы в Деснянском районе в Киеве

Сообщение об Аллее Славы в Деснянском районе в Киеве

Проект Аллеи Славы в Деснянском районе в Киеве

Аллея Славы в Деснянском районе в Киеве

В комментариях пользователи разделили возмущение дочери погибшего воина и подчеркнули, что властям должны быть стыдно за такую реализацию проекта. Многие украинцы не могли поверить, что Аллея Славы действительно выглядит как на фото и больше напоминает столбы для объявлений. Люди писали:

Но это какие-то столбы пороза вышли, а не Аллея Героев. Подавайте жалобу. Уважение вашему папе и вечная память.

Ну, и йопумать… до каких пор это будет продолжаться?? Пишите сообщение в соцсетях, дайте ссылку сюда, будем разгонять медийно это шобло.

Это ужас! При этом разрушили цветочную аллею, которая там была. Там и места столько нет, они сразу знали, что, как на проекте, там не сделать. Это просто мошенничество. Одним движением и уничтожают рекреационное общественное пространство, и оскверняют память защитников. Очень вам сочувствую.

Как раньше выглядело место, где построили Аллею Славы

Это больше похоже на прикол… Это же небо и земля. Это точно окончательный вариант?

Это какое-то "ожидание/реальность", как в отзывах на товары из АлиЭкспресса.

Какой позор! Жены и так потеряли своих мужчин, а их еще больше добивают таким отношением.

Ну кааак так. Это ведь даже намеренно не всегда так плохо получится. Мне очень досадно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему военные массово снимают свои фото с Аллеи Славы.