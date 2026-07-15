Старая накипь отпадет сама: это кухонное средство очистит чайник за 30 минут (видео)

Белый налет внутри чайника – проблема, с которой регулярно сталкиваются многие хозяйки.

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Он появляется из-за жесткой воды, в которой содержатся минералы кальция и магния. Со временем слой накипи становится толще, из-за чего прибор работает менее эффективно, а вода может приобретать неприятный привкус. Однако избавиться от известкового налета можно без использования дорогостоящих средств бытовой химии. Простой домашний способ предполагает использование только двух доступных ингредиентов – воды и обычного уксуса. Об этом говорится на портале "bbcgoodfood".

Эксперт по уборке и автор полезных видео Линси поделилась способом, который помогает очистить чайник даже от устаревшего налета. По ее словам, уксусный раствор способен эффективно растворять минеральные отложения и возвращать чистоту прибора. Для приготовления средства следует смешать уксус и воду в соотношении 1:3. Получившуюся смесь необходимо залить в чайник и оставить примерно на 30 минут, чтобы кислота успела подействовать на слой накипи.

После этого раствор следует вскипятить, а затем вылить. Завершающий этап тщательно промыть чайник несколько раз чистой водой, чтобы избавиться от остатков уксуса и его запаха.

Если больше налета накопилось в районе носика чайника, можно использовать дополнительный прием. Для этого кусок кухонного полотенца смачивают в уксусе и обертывают им загрязненный участок на время.

Эффективность уксуса объясняется его кислотными свойствами. Известковый налет имеет щелочную природу, поэтому кислота помогает расщеплять минеральные отложения. После нагревания раствор работает еще активнее, благодаря чему загрязнения легче удаляются.

Регулярная очистка чайника помогает не только сохранить его аккуратный вид, но и продлить срок службы прибора. Если вовремя не убирать накипь, она может отрицательно влиять на работу нагревательного элемента и снижать эффективность чайника.

Таким образом, простой уксусный раствор может стать доступной альтернативой специальным чистящим средствам. Несколько минут ухода помогут поддерживать чайник в чистоте и избежать накопления толстого слоя известкового налета.