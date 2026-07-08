Как за минуту восстановить антипригарные свойства сковородки: простой метод, который знали еще наши бабушки

Со временем даже качественные сковородки начинают терять свои начальные свойства: еда прилипает, пригорает, а процесс приготовления становится менее комфортным.

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Во многих случаях это рассматривается как признак того, что посуда больше не пригодна к использованию. В то же время специалисты по бытовой кухонной технике отмечают: часто ситуацию можно улучшить простым способом, основанным на старых кулинарных практиках. Об этом сообщает "Телеграф".

Эксперты объясняют, что так называемый "бабушкин метод" заключается в формировании тонкой защитной пленки из масла, которое под действием высокой температуры полимеризуется и создает природный антипригарный слой. Именно этот слой уменьшает контакт продуктов с поверхностью сковороды и помогает предотвратить прилипание пищи во время приготовления.

В то же время важно учитывать состояние посуды: если заводское покрытие сильно повреждено, имеет глубокие царапины или отслойку, полностью восстановить его таким способом невозможно, и в таком случае производители обычно рекомендуют замену сковородки.

Как работает метод восстановления

Перед началом процедуры сковороду тщательно очищают теплой водой с небольшим моющим средством, чтобы удалить остатки жира и пищи. После мытья посуду необходимо полностью высушить или слегка прогреть на плите во избежание влаги на поверхности.

Далее на внутреннюю поверхность наносят небольшое количество рафинированного растительного масла с высокой температурой дымления. Чаще используют подсолнечное, рапсовое или арахисовое масло. Его равномерно распределяют тонким слоем с помощью бумажного полотенца, после чего излишки обязательно убирают во избежание липкой поверхности.

Следующим этапом сковороду нагревают на среднем или чуть выше среднего огня примерно одну минуту. При нагревании масло изменяет структуру и формирует тонкую защитную пленку. После появления легкого дымка нагрев прекращают, а посуду оставляют до полного охлаждения.

Когда сковорода остынет, ее поверхность протирают сухой салфеткой. После этого она готова к использованию с обновленными антипригарными свойствами.

Для каких сковородок подходит способ

Такой метод наиболее эффективен для чугунных сковород, посуды из углеродистой стали и стальных моделей без специального покрытия. Именно эти материалы способны удерживать созданную пленку и постепенно улучшать свои свойства.

Для тефлоновых или керамических поверхностей этот способ не восстанавливает заводское покрытие, однако легкая пленка может временно снизить прилипание продуктов во время приготовления.

Как продлить срок службы сковороды

Специалисты советуют соблюдать базовые правила ухода, которые помогают сохранить посуду в хорошем состоянии значительно дольше. Не перегревать пустую сковороду, использовать деревянные или силиконовые лопатки, избегать резких перепадов температуры во время мытья и не применять жесткие металлические губки. После очистки посуду всегда следует тщательно высушивать, чтобы предотвратить коррозию и потерю рабочих свойств.