Старий накип відпаде сам: цей кухонний засіб очистить чайник за 30 хвилин (відео)

Білий наліт усередині чайника — проблема, з якою регулярно стикаються багато господинь.

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Він з’являється через жорстку воду, у якій містяться мінерали кальцію та магнію. З часом шар накипу стає товстішим, через що прилад працює менш ефективно, а вода може набувати неприємного присмаку. Однак позбутися вапняного нальоту можна без використання дорогих засобів побутової хімії. Простий домашній спосіб передбачає використання лише двох доступних інгредієнтів — води та звичайного оцту. Про це йдеться на порталі "bbcgoodfood".

Експертка з прибирання та авторка корисних відео Лінсі поділилася способом, який допомагає очистити чайник навіть від застарілого нальоту. За її словами, оцтовий розчин здатний ефективно розчиняти мінеральні відкладення та повертати приладу чистоту. Для приготування засобу потрібно змішати оцет і воду у співвідношенні 1:3. Отриману суміш необхідно залити в чайник і залишити приблизно на 30 хвилин, щоб кислота встигла подіяти на шар накипу.

Після цього розчин слід закип’ятити, а потім вилити. Завершальний етап — ретельно промити чайник кілька разів чистою водою, щоб позбутися залишків оцту та його запаху.

Якщо найбільше нальоту накопичилося в районі носика чайника, можна використати додатковий прийом. Для цього шматок кухонного рушника змочують в оцті та обгортають ним забруднену ділянку на певний час.

Ефективність оцту пояснюється його кислотними властивостями. Вапняний наліт має лужну природу, тому кислота допомагає розщеплювати мінеральні відкладення. Після нагрівання розчин працює ще активніше, завдяки чому забруднення легше видаляються.

Регулярне очищення чайника допомагає не лише зберегти його охайний вигляд, а й продовжити термін служби приладу. Якщо вчасно не прибирати накип, він може негативно впливати на роботу нагрівального елемента та знижувати ефективність чайника.

Таким чином, простий оцтовий розчин може стати доступною альтернативою спеціальним засобам для чищення. Кілька хвилин догляду допоможуть підтримувати чайник у чистоті та уникнути накопичення товстого шару вапняного нальоту.