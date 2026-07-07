Кухонный жир исчезает без труда: копеечные средства, которые работают не хуже химии

Жировой налет на кухонных поверхностях – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются хозяева.

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С течением времени он скапливается на плите, вытяжке, фасадах мебели, фартука и столешницы, смешивается с пылью и превращается в плотный слой, который трудно отчистить обычной губкой. Впрочем, эффективно справиться с загрязнениями можно без дорогих специализированных средств. Во многих случаях достаточно простых компонентов, которые уже есть дома. Об этом сообщает "Телеграф".

Одним из наиболее распространенных способов считается смесь уксуса и нашатырного спирта. Не менее популярен и мыльный раствор из теплой воды и хозяйственного мыла, к которому добавляют пищевую или кальцинированную соду или соль. Такие компоненты помогают размягчить устаревший жир, благодаря чему его легче удалить без чрезмерных усилий.

Если загрязнение успело въесться в поверхность, можно воспользоваться густой пастой из двух частей пищевой соды и одной части растительного масла. Смесь наносят на проблемный участок примерно на 20 минут, после чего остатки жира убирают влажной губкой. При необходимости процедуру повторяют.

Еще одно простое домашнее средство готовится из стакана воды, столовой ложки уксуса и такого же количества моющего средства. После тщательного перемешивания наносят раствор на загрязненную поверхность с помощью губки или салфетки из микрофибры, очищают жир и смывают остатки чистой водой.

Для стекла, керамической плитки и некоторых пластиковых поверхностей эффективным решением станет горячий пар. Она размягчает жировой налет, после чего поверхность достаточно протереть влажной тканью и вытереть насухо. Этот способ считается одним из самых безопасных, ведь не требует использования агрессивных химических средств.

Не теряет популярность и классическое сочетание уксуса и пищевой соды. Сначала на загрязнение наносят уксус, а сверху посыпают содой. Во время реакции смесь разрушает жировой слой, что значительно облегчает дальнейшую очистку обычной губкой.

Имеется и простой способ быстро очистить пластиковые контейнеры от остатков жира. Для этого емкость нужно наполнить теплой водой, добавить несколько капель моющего средства и положить внутрь несколько кусочков бумажного полотенца. После этого контейнер плотно закрывают и активно встряхивают около минуты.

При встряхивании бумажные салфетки вместе с мыльным раствором очищают внутренние стенки контейнера, впитывая жир даже в труднодоступные места. В заключение достаточно вылить жидкость и тщательно промыть емкость чистой водой.