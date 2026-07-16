Стекло духовки снова будет прозрачным: домашняя паста за час растворит жир и нагар (видео)

Стекло духовки – одна из тех поверхностей на кухне, которая быстро покрывается жиром, остатками пищи и темным нагаром.

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Обычное протирание не всегда помогает, а специальные чистящие средства часто стоят недешево. Однако вернуть стеклу чистоту можно с помощью простой домашней пасты из доступных компонентов. Об этом рассказали на YouTube-канале "Точка Зору 360⁰".

Автор показал способ, который, по его словам, помогает справиться даже с устаревшими загрязнениями без агрессивной химии. Для приготовления средства нужно смешать 100 г натертого хозяйственного мыла, две столовые ложки 3% перекиси водорода и две столовые ложки соды. Перекись помогает размягчить и окислить жир, а сода усиливает очищающий эффект. Для свежего налета достаточно пищевой соды, а если загрязнения накапливались долго, лучше использовать кальцинированную.

Получившуюся смесь необходимо разбавить горячей водой до консистенции густой пасты. Средство равномерно нанести губкой на стекло духовки по бокам, после чего накрыть поверхность пищевой пленкой и оставить примерно на час. Если нагар незначителен, паста должна подействовать через 20–30 минут.

После завершения очистки размягченную грязь нужно убрать губкой или пластиковым скребком, а остатки средства смыть теплой водой. Использовать металлические щетки или острые предметы не рекомендуют, потому что они могут повредить стеклянную поверхность. Напоследок стекло следует вытереть насухо, чтобы не осталось разводов.

Такой простой домашний способ может стать бюджетной альтернативой дорогостоящим чистящим средствам. Регулярный уход поможет дольше хранить чистую духовку и не допускать образования толстого слоя жира и нагара.