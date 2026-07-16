Скло духовки знову буде прозорим: домашня паста за годину розчинить жир і нагар (відео)

Скло духовки — одна з тих поверхонь на кухні, яка швидко вкривається жиром, залишками їжі та темним нагаром.

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Звичайне протирання не завжди допомагає, а спеціальні засоби для чищення часто коштують недешево. Однак повернути склу чистоту можна за допомогою простої домашньої пасти з доступних компонентів. Про це розповіли на YouTube-каналі "Точка зору 360°".

Автор показав спосіб, який, за його словами, допомагає впоратися навіть із застарілими забрудненнями без агресивної хімії. Для приготування засобу потрібно змішати 100 грамів натертого господарського мила, дві столові ложки 3% перекису водню та дві столові ложки соди. Перекис допомагає розм’якшити й окислити жир, а сода посилює очищувальний ефект. Для свіжого нальоту достатньо харчової соди, а якщо забруднення накопичувалися довго, краще використати кальциновану.

Отриману суміш необхідно розбавити гарячою водою до консистенції густої пасти. Засіб рівномірно нанести губкою на скло духовки з обох боків, після чого накрити поверхню харчовою плівкою та залишити приблизно на годину. Якщо нагар незначний, пасті достатньо подіяти 20–30 хвилин.

Після завершення очищення розм’якшений бруд потрібно прибрати губкою або пластиковим скребком, а залишки засобу змити теплою водою. Використовувати металеві щітки чи гострі предмети не рекомендують, адже вони можуть пошкодити скляну поверхню. Насамкінець скло варто витерти насухо, щоб не залишилося розводів.

Такий простий домашній спосіб може стати бюджетною альтернативою дорогим засобам для чищення. Регулярний догляд допоможе довше зберігати духовку чистою та не допускати утворення товстого шару жиру й нагару.