Что полезнее: рис, макароны или картофель? Ответ удивит многих

Этим вопросом задаются все, кто стремится перейти на здоровое питание

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Многие люди, которые следят за питанием, задумываются, что лучше выбрать гарнир — картофель, рис или макароны. Все три продукта часто попадают в список "нежелательных" из-за высокого содержания углеводов, однако диетологи отмечают: отказываться от них не стоит.

Что из этого лучше приготовить на гарнир и как сделать продукт максимально полезным, расскажет "Телеграф" со ссылкой на издание OK Diario.

Специалисты объясняют, что картофель, рис и макароны являются важными источниками сложных углеводов, снабжающих организм энергией. Именно эти вещества необходимы для работы мозга, мышц и внутренних органов.

Впрочем, однозначного ответа на вопрос, какой из трех гарниров самый полезный, не существует. У каждого есть свои преимущества.

Главное – правильно приготовить

К примеру, цельнозерновые макароны и нешлифованный рис содержат больше клетчатки, благодаря чему дольше обеспечивают ощущение сытости и медленнее повышают уровень сахара в крови.

Картофель также не заслуживает плохой репутации. Если его не жарить в большом количестве масла, а отваривать или запекать, он становится ценным источником калия, витамина С и клетчатки.

Диетологи отмечают, что гораздо важнее обращать внимание не только на гарнир, но и весь прием пищи. Если сочетать углеводы с овощами, белковыми продуктами и полезными жирами, блюдо будет более питательным и сбалансированным.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", опытный повар назвала продукты, которые консервация просто испортит.