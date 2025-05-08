Сидел в Освенциме и других концлагерях: что известно об отце Виктора Ющенко и как выглядит его могила

Отец третьего президента Украины скончался в 1992 году

Украинский политик и бывший президент Украины Виктор Ющенко родился в селе Хоружевка Сумской области. Отсюда родом и его родители – мать Варвара Тимофеевна (1918-2005) и отец Андрей Андреевич, которого не стало в 1992 году.

Ющенко-старший был участником Второй мировой войны и прошел немецкие концлагеря. "Телеграф" рассказывает, что известно о родном отце Виктора Андреевича, как он выглядел и где похоронен.

Андрей Ющенко – что о нем известно

Родился 10 апреля 1919 года в селе Хоружевка Недригайловского района Сумской области, в крестьянской семье Андрея и Марии Ющенко. В 1934 году окончил семилетнюю школу, затем поступил на исторический факультет Харьковского государственного педагогического института. Во время второй мировой войны служил в Красной армии.

Андрей Ющенко в молодости. Фото: gedenkstaette-flossenbuerg.de

22 июня 1941 года старшина 29-й мотострелковой дивизии Андрей Ющенко находился на западной границе в Беларуси (линия Белосток — Слоним, сегодня — польская территория), — рассказал в 2004 году старший брат Виктора Ющенко, нардеп IV-VI созывов Петр Андреевич. 28 июня произошло первый бой: командир погиб, дивизия потерпела почти полное уничтожение, а 22-летнего Андрея немцы взяли в плен.

Сначала Ющенко доставили в Польшу. За неполные четыре года неволи он пройдет почти десяток разных лагерей, разбросанных по всей Европе и созданных для нужд гитлеровской империи, использовавшей дешевый труд представителей "низших рас". Мужчину ждал тяжелый изнурительный труд: он долбил камень в карьере в Майсене, работал на заводе сельскохозяйственных машин Рудольфа Сакка в Лейпциге и строил взлетную полосу аэродрома в городе Столпье.

Персональная карточка заключенного Ющенко А.А. в немецком шталаге 324 на территории Польши. Фото: istpravda.com.ua

"Судьба так провела его, что он прожил, имел историю находиться в семи концлагерях. При чем у таких, как Дахау, Бухенвальд, остров Мазовец, Освенцим", — рассказывал Виктор Андреевич в 2009 году.

Андрей Ющенко. Фото: umoloda.kiev.ua

Находясь в лагере Флоссенбюрг, Ющенко 23 апреля 1945 года с другими заключенными был освобожден американскими войсками. "По окончании войны наша бабушка, дожившая до 87 лет, все время надеялась на возвращение младшего сына, Петра (родного брата Андрея Ющенко). А он так и не вернулся", — вспоминал названный в честь дяди Петр Андреевич. Его отец вернулся в родную деревню, где в декабре 1945 года женился на односельчанке Варваре.

Виктор Ющенко вместе с матерью Варварой, умерла в 2005 году

В августе 1946 года Андрея Ющенко вместе с группой учителей из Сумщины советские власти принудительно направили на работу на запад Украины. Он был назначен директором средней школы в селе Большая Каменка, расположенной на территории тогдашней Станиславской области (ныне Коломыйский район Ивано-Франковской области). Именно в этот период за Ющенко устанавливается тщательная слежка, и на него открывают дело-формуляр.

Справка по "контрольно-наблюдательному делу" УКГБ Сумской обл.

"Тогда была такая политика: посылать на Запад восточников, чтобы "выжимать" национальный дух, который там крепко держался. Но не того послали. Отец не "выжимал" украинство, а сам набирался того духа и нам, сыновьям, его передал", — рассказывает Петр Андреевич. В этом селе он прожил чуть менее двух лет — с января 1946 по ноябрь 1947 год, и за этот непродолжительный период начал активное сотрудничество с ОУН, рассказал в 2010 году украинский историк Владимир Вятрович в цикле ТСН.ua "История с грифом "Секретно".

Где похоронен Андрей Ющенко и как выглядит могила

Вернувшись в родную деревню Ющенко начал работать обычным учителем иностранного языка, параллельно воспитывая двух сыновей — будущих политиков. "У нас в деревне учителей считали интеллигенцией, а Андрей Андреевич был своим парнем и для комбайнеров, и для рабочих с фермы. Когда шел по улице, обязательно затрагивался с кем-то в разговоре. Он, как и простые крестьяне, прекрасно понимал партийную фальшь. Наверное, на этой почве и сходился с простыми людьми", — вспоминали ныне покойного педагога бывшие ученики.

Умер Андрей Ющенко в 1992 году в возрасте 72-73 лет. Похоронен в родной Хоружевке. Могилу мужчины "засветили" всего один раз, когда ее посещал Виктор Ющенко.

Как выглядит могила Андрея Ющенко. Фото: istpravda.com.ua

Кстати, в честь отца Виктор Ющенко назвал своего старшего сына. Мы писали, что известно об Андрее Ющенко и в какие скандалы он попадал.